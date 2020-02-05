Василий Вирастюк, Мария Бурмака, VIVIENNE MORT на премьере фильма «Особенные» с Венсаном Касселем в главной роли

В Украине кинолента выходит в прокат 6 февраля
В столичном кинотеатре «Ультрамарин» состоялась премьера душевной киноленты «Особенные» режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаша с Венсаном Касселем в главной роли, которая рассказывает историю двух волонтеров: иудея и мусульманина, которые помогали людям с аутизмом.
В Украине трогательный фильм об особенных людях представил Почетный консул Израиля Олег Вишняков.
Трейлер фильма «Особенные»
Кинопремьеру посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Джоэль Лион, Елена Филонова, Василий Вирастюк, Мария Бурмака, Жан Беленюк, Илья Ноябрёв, Наталья Васько, Ян Левинзон, Мария Мельник, Анна Саливанчук, Влад Ващук, Анна-Мария, группа VIVIENNE MORT, Алла Медведева, Сергей Никитюк, Дима Сукач, Дмитрий Горовенко, Макс Сосновский, Владлен Неклюдов, депутаты-участники Межпарламентской группы дружбы «Украина - Израиль», представители еврейских общин, а также родители деток с аутизмом. Главной целью мероприятия было привлечь внимание общественности к проблемам социализации людей с аутизмом.
Полномочный Посол Израиля в Украине Джоэль Лион
Мировая премьера фильма «Особенные» состоялась на 72-м Каннском кинофестивале. В Украине же фильм войдет в прокат 6 февраля.
Стоит отметить, что часть сборов с проката пойдёт на поддержку проекта Школа Кids Autism Games для детей с аутизмом. Как и главные герои фильма «Особенные» Вы будете иметь возможность подключиться к доброму делу – поддержать особенных детей и сделать их жизнь лучше.
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Звездные гости премьеры
VIVIENNE MORT
Мария Бурмака
Наталья Васько
Анна Саливанчук
Хореограф Игорь Кузьменко (справа)
Илья Ноябрев и Олег Вишняков
Мария Мельник с супругом
Влад Ващук
Василий Вирастюк
Жан беленюк (на фото - справа)
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Анна-Мария
Дима Сукач
Олег Вишняков и Анна Саливанчук
Дмитрий Горовенко
Макс Сосновский