Василий Вирастюк, Мария Бурмака, VIVIENNE MORT на премьере фильма «Особенные» с Венсаном Касселем в главной роли

В столичном кинотеатре «Ультрамарин» состоялась премьера душевной киноленты «Особенные» режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаша с Венсаном Касселем в главной роли, которая рассказывает историю двух волонтеров: иудея и мусульманина, которые помогали людям с аутизмом.

В Украине трогательный фильм об особенных людях представил Почетный консул Израиля Олег Вишняков.

Трейлер фильма «Особенные»

Кинопремьеру посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Джоэль Лион, Елена Филонова, Василий Вирастюк, Мария Бурмака, Жан Беленюк, Илья Ноябрёв, Наталья Васько, Ян Левинзон, Мария Мельник, Анна Саливанчук, Влад Ващук, Анна-Мария, группа VIVIENNE MORT, Алла Медведева, Сергей Никитюк, Дима Сукач, Дмитрий Горовенко, Макс Сосновский, Владлен Неклюдов, депутаты-участники Межпарламентской группы дружбы «Украина - Израиль», представители еврейских общин, а также родители деток с аутизмом. Главной целью мероприятия было привлечь внимание общественности к проблемам социализации людей с аутизмом.

Полномочный Посол Израиля в Украине Джоэль Лион

«Было понимание, что такой ребенок нуждается в интеграции в общество. Но никто не знал как это сделать. Деткам-аутистам тяжело общаться, они могут не смотреть в глаза, а могут выдать человеку все то, что о нем думают. Для них трудно понимать чувства людей. А еще труднее людям осознавать это и не боятся их. Поверьте, аутистам тоже страшно. Из-за того, что они чувствуют сильнее нас с вами и все сразу. Такие фильмы проливают свет на проблемы аутистов. А еще показывают, какие они необычные и талантливые. Это нужно показывать и рассказывать, ведь мы все люди. И поддерживать друг-друга – неотъемлемая часть жизни», — отметил Олег Вишняков.

Мировая премьера фильма «Особенные» состоялась на 72-м Каннском кинофестивале. В Украине же фильм войдет в прокат 6 февраля.

Стоит отметить, что часть сборов с проката пойдёт на поддержку проекта Школа Кids Autism Games для детей с аутизмом. Как и главные герои фильма «Особенные» Вы будете иметь возможность подключиться к доброму делу – поддержать особенных детей и сделать их жизнь лучше.

Звездные гости премьеры

VIVIENNE MORT

Мария Бурмака

Наталья Васько

Анна Саливанчук

Хореограф Игорь Кузьменко (справа)

Илья Ноябрев и Олег Вишняков

Мария Мельник с супругом

Влад Ващук

Василий Вирастюк

Жан беленюк (на фото - справа)

Анна-Мария

Дима Сукач

Олег Вишняков и Анна Саливанчук

Дмитрий Горовенко

Макс Сосновский