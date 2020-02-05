Василь Вірастюк, Марія Бурмака, VIVIENNE MORT на прем'єрі фільму «Особливі» з Венсаном Касселем у головній ролі

У столичному кінотеатрі «Ультрамарин» відбулася прем'єра душевної кінострічки «Особливі» режисерів Еріка Толедано і Олів'є Накаша з Венсаном Касселем у головній ролі, яка розповідає історію двох волонтерів: іудея і мусульманина, які допомагали людям з аутизмом.

В Україні зворушливий фільм про особливих людей представив Почесний консул Ізраїлю Олег Вишняков.

Трейлер фільму «Особливі»

Кінопрем'єру відвідали Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, Олена Філонова, Василь Вірастюк, Марія Бурмака, Жан Беленюк, Ілля Ноябрьов, Наталія Васько, Ян Левінзон, Марія Мельник, Анна Саліванчук, Влад Ващук, Анна-Марія, група VIVIENNE MORT, Алла Медведєва, Сергій Нікітюк, Діма Сукач, Дмитро Горовенко, Макс Сосновський, Владлен Неклюдов, депутати-учасники Міжпарламентської групи дружби «Україна - Ізраїль», представники єврейських громад, а також батьки дітей з аутизмом. Головною метою заходу було привернути увагу громадськості до проблем соціалізації людей з аутизмом.

Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон

«Було розуміння, що така дитина потребує інтеграції в суспільство. Але ніхто не знав як це зробити. Дітям-аутистам важко спілкуватися, вони не можуть дивитися в очі, а можуть видати людині все те, що про нього думають. Для них важко розуміти почуття людей. А ще важче людям усвідомлювати це і не бояться їх. Повірте, аутистам теж страшно. Через те, що вони відчувають сильніше за нас з вами і все відразу. Такі фільми проливають світло на проблеми аутистів. А ще показують, які вони незвичайні й талановиті. Це потрібно показувати і розповідати, адже ми всі люди. І підтримувати один одного – невід'ємна частина життя», — зазначив Олег Вишняков.

Світова прем'єра фільму «Особливі» відбулася на 72-му Каннському кінофестивалі. В Україні ж фільм увійде в прокат 6 лютого.

Варто відзначити, що частина зборів з прокату піде на підтримку проекту Школа Кids Autism Games для дітей з аутизмом. Як і головні герої фільму «Особливі» Ви будете мати можливість підключитися до доброї справи – підтримати особливих дітей і зробити їх життя кращим.

Зіркові гості прем'єри

VIVIENNE MORT

Марія Бурмака

Наталія Васько

Анна Саліванчук

Хореограф Ігор Кузьменко (праворуч)

Ілля Ноябрьов та Олег Вишняков

Марія Мельник з чоловіком

Влад Ващук

Василь Вірастюк

Жан беленюк (на фото - праворуч)

Анна-Марія

Діма Сукач

Олег Вишняков і Анна Саліванчук

Дмитро Горовенко

Макс Сосновський