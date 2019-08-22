"Ваша пара неповторна": Могилевська зворушила мережу ніжним фото з Ямою

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Колишні партнери з танців відвідали презентацію нового сезону проекту

Вже зовсім скоро - 25 серпня - на каналі "1+1" стартує новий сезон популярного танцювального прокта Танці з зірками. Не так давно стали відомі всі зіркові учасники шоу, які поборються за звання кращого танцюриста країни в парі з проффесіоналом. А днями відбулася презентація нового сезону, яку відвідали багато знаменитостей, у тому числі і Наталя Могилевська і Влад Яма.

У першому сезоні шоу більше 10 років тому вони танцювали в парі і швидко завоювали велику популярність і любов глядачів. Тоді співачка не перемогла, проте змогла взяти реванш у відроджених Танцях з зірками через багато років - у 2017 році артистка в парі з Ігорем Кузьменко нарешті стала переможницею. А Влад Яма тепер засідає в суддівському кріслі. На своїй сторінці в Instagram Наталія поділилася зворушливим фото з екс-партнером.

На знімку вона ніжно обійняла Яму за плече.

"Відкриття нового сезону "Танці з Зірками". Буде жарко! Як Вам пари учасники? Хто цікавий?" - прокоментувала Могилевська.

Фото: Наталія Могилевська і Влад Яма (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Влад не зміг залишитися осторонь і тут же прокоментував кадр.

"Ми нічо так", - жартівливо зауважив хореограф і суддя шоу.

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Підписники ж одразу заявили, що їх з Ямою пара була кращою і неповторною і з ними ніхто не зрівняється. Проте все ж висловили свою думку і щодо учасників нового сезону і назвали своїх фаворитів.

Знову разом?

Не змінилися ! Люблю ваш дует!!

Не знаю хто, мій фаворит MARUV або Яровенко

Цікава Кравець

з нетерпінням Чекаю нового сезону, а особливо Маруф, Кравець, Остапчука

Тільки Ваша пара заслуговує уваги та любові!!!

Наташа краща！ми вас любимо！А в цьому сезоні хочеться підтримати Оленку Кравець

Наталя,ваша пара неповторна, а цей сезон явно обіцяє бути цікавим!мені подобаються всі!

Наталочка, без Вас буде сумно

Ваша пара незрівнянна

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, учасниця нового сезону "Танців з зірками" Вікторія Булітко, відома актриса проекту "Дизель шоу", травмувала ногу на репетиції проекту. До речі, її партнером став Дмитро Дікусар - колишній чоловік Ірини Білик та Олени Шоптенко.

Раніше Наталія Могилевська зворушила мережу відео з Кузьмою Скрябіним, яким поділилася у день його народження 17 серпня. Музикантові виповнився б 51 рік.