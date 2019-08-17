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"Люблю тебя, друг": Наталья Могилевская растрогала сеть видео с Кузьмой Скрябиным

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.08.2019 - 17:26
"Люблю тебя, друг": Наталья Могилевская растрогала сеть видео с Кузьмой Скрябиным
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

17 августа 2019 года Кузьме исполнился бы 51 год

17 августа - день рождения украинского музыканта Андрея Кузьменко, более известного как Кузьма Скрябин. В 2019 году ему исполнился бы 51 год, однако страшное ДТП унесло жизнь артиста четыре года назад. В этот день многие украинские звезды почтили память любимого друга в сети. Среди них и Наталья Могилевская, которая поделилась трогательным архивным видео.

Отметим, что ролик был сделан на съемках проекта "Шанс". На видео Кузьма шутливо становится на колени перед Натальей и дарит ей большую связку воздушных шариков, а та нежно его обнимает в ответ. После чего они вдыхают гелий из шаров и цитируют строчки из песен друг друга изменившимися "мультяшными" голосами, весело смеясь.

"Люблю тебя, друг...!" - подписала ролик Могилевская.

Видео: Наталья Могилевская и Кузьма Скрябин (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Растроганные подписчики пишут, что тоже очень скучают по Скрябину и вспоминают веселые и милые моменты, связанные с ним.

  • Человек с большой буквы. Люди як Кораблі
  • Як жаль що такі люди рано ідуть з життя)
  • Как его не хватает! Помню эту программу! Светлая память Кузьме! Он в наших сердцах!
  • Добряк наш))помним тебя вечно...
  • Наташенька, спасибо Вам, что помните! Мы тоже очень скучаем
  • Как его не хватает,это большая утрата для всей Украины!!! Но он всегда в наших сердцах,такой же прикольный)
  • Яка сонячна людина була !!!
  • Ммм...какое видео,Наташенька! Благодарю тебя
  • Ой, класс, какое видео. Я помню этот момент в шансе, когда он подарил тебе шарики

&quot;Люблю тебя, друг&quot;: Наталья Могилевская растрогала сеть видео с Кузьмой СкрябинымСкриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, Наталья Могилевская взбудоражила сеть фото из Одессы, где запечатлена "в объятьях кавалера".

Ранее Наталья Могилевская рассказала, на что готова пойти ради поклонников. В честь одного миллиона подписчиков в Instagram певица "съела" лимон на видео.

Мы также сообщали, что в "ДНР" со скандалом отменили концерт памяти Кузьмы Скрябина.

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