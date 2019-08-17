"Люблю тебя, друг": Наталья Могилевская растрогала сеть видео с Кузьмой Скрябиным

17 августа 2019 года Кузьме исполнился бы 51 год
17 августа - день рождения украинского музыканта Андрея Кузьменко, более известного как Кузьма Скрябин. В 2019 году ему исполнился бы 51 год, однако страшное ДТП унесло жизнь артиста четыре года назад. В этот день многие украинские звезды почтили память любимого друга в сети. Среди них и Наталья Могилевская, которая поделилась трогательным архивным видео.
Отметим, что ролик был сделан на съемках проекта "Шанс". На видео Кузьма шутливо становится на колени перед Натальей и дарит ей большую связку воздушных шариков, а та нежно его обнимает в ответ. После чего они вдыхают гелий из шаров и цитируют строчки из песен друг друга изменившимися "мультяшными" голосами, весело смеясь.
"Люблю тебя, друг...!" - подписала ролик Могилевская.
Видео: Наталья Могилевская и Кузьма Скрябин (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Растроганные подписчики пишут, что тоже очень скучают по Скрябину и вспоминают веселые и милые моменты, связанные с ним.
Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Напомним, Наталья Могилевская взбудоражила сеть фото из Одессы, где запечатлена "в объятьях кавалера".
Ранее Наталья Могилевская рассказала, на что готова пойти ради поклонников. В честь одного миллиона подписчиков в Instagram певица "съела" лимон на видео.
Мы также сообщали, что в "ДНР" со скандалом отменили концерт памяти Кузьмы Скрябина.