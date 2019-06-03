"Вас объединяет любовь": Маша Ефросинина очаровала душевным семейным фото

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники отметили, что Маша невероятно похожа на свою маму

Маша Ефросинина в последнее время все чаще и чаще радует поклонников различными фото в кругу семьи, а особенно – с мужем. И кстати, все чаще Маша стала публиковать снимки со своей мамой – Людмилой Павловной, которая даже снялась для нового бренда домашней одежды своей звездной дочери.

И вот, Ефросинина побаловала поклонников новым солнечным фото. На снимке практически вся семья в сборе. Видим саму Машу, ее мужа – бизнесмен Тимур Хромаев. А также сыночка – 4-летнего Сашу, который сидит на коленях отца. Также на семейном фото позирует мама Ефросининой и ее младшая сестра Елизавета с детьми.

А вот старшую дочку Ефросининой (15-летняя Нана) на фото не видно. Как отметила телеведущая в одном из комментариев, именно Нана и сделала этот кадр.

"Моя семья", - лаконично подписала душевный снимок Маша.

Маша Ефросинина в кругу самых родных людей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Зато поклонники Ефросининой были более красноречивы. И поспешили засыпать телеведущую восторженными комментариями. Многие отметили, что Маша очень похожа на свою маму.

"Как вы похожи со своей мамой"

"Маша, Вы прям копия своей мамы! Очень красивое фото!"

"Волшебная большая семья! Счастья вам!"

"Какие все красивые и замечательные"

"Очень приятно смотреть на вас, потому что вас объединяет любовь. Вы дружные и классные"

"Все красивые. Но мама – огонь)"

"Маша, у вас с мамой одинаковые улыбки"

"Очень красивая семья у Вас"

"У Вас очень красивая мама"

"Чем-то ваша мама напоминает Софию Ротару. То ли улыбка похожа, или еще что…"

"Нет Наночки, мой так же не любит фотографироваться"

"Обожаю семейные воскресенья"

"Как девочка слева похожа с Сашей. Просто одно лицо. Родные иногда не настолько похожи"

"Маша, вы очень с Наной похожи на вашу маму. Красотки"

"Какая красивая и светлая семья! Будьте счастливы и здоровы!"

И еще немного Ефросининой с родными.

Маша Ефросинина с мамой Людмилой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сестра Маши Ефросининой Лиза (фото: instagram.com/liza_u)

Ефросинина с сыном Сашей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Ефросинина с дочкой Наной (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина дала мощный жизненный толчок. Телеведущая поделилась мотивацией в честь своего 40-летия.

Также Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой.Она призывает каждого родителя быть другом своему ребенку и поддерживать его, особенно в сложный период сдачи ЗНО.