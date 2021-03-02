Валик Михиенко потерял родителей: вылечить не удалось

По словам Валика, который в свое время приехал из Днепра в столицу ради успешной телевизионной карьеры, в один момент ему пришлось бросить все и вернуться в родной город.

"Когда был в Киеве, у отца случился инсульт. Вернулся домой помогать, но мама отправила меня обратно в Киев, потому что она справлялась. В столице я зарабатывал деньги, что-то отсылал родителям. Когда у мамы диагностировали онкологию, пришлось оставить работу и вернуться в Днепр. Понимал, что эта история надолго. На сбережения открыли с товарищем бар. По итогу бизнес ушел в минус. Отбили лишь 70% от вложений. Но, по крайне мере, бизнес хоть как-то отвлекал", - рассказал он.

Однако вылечить родных не удалось.

"Когда переехал обратно в Днепр, все мамины подруги и родственницы говорили, что я молодец, ведь вернулся. Но у меня в голове не было и мысли поступить иначе. Ты же не можешь просто оставить двух самых близких людей и не ухаживать за ними. Родителей не стало, когда мне было 25 лет. Они ушли с разницей меньше чем в год", - добавил юморист.

Но несмотря на трагическую ситуацию, Валик остался жизнерадостным человеком, и дарит украинцам позитив на своих выступлениях.

Валентин Михиенко (фото: instagram.com/valik_mikhiienko)