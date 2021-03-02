RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Валік Міхієнко втратив батьків: вилікувати не вдалося

Автор: Анна Кисельова

Валентин Міхієнко з Improv Live Show на "Новому каналі" вперше розповів про смерть своїх найближчих людей – батьків.

Про це популярний гуморист розповів у програмі "Зе Інтерв'юер" з Анатолієм Анатолічем.

За словами Валентина, який свого часу приїхав з Дніпра в столиці заради успішної телевізійної кар'єри, в один момент йому довелося кинути все і повернутися в рідне місто.

"Коли був у Києві, у батька стався інсульт. Повернувся додому допомагати, але мама відправила мене назад до Києва, тому що вона справлялася. У столиці я заробляв гроші, щось відсилав батькам. Коли у мами діагностували онкологію, довелося залишити роботу і повернутися в Дніпро. Розумів, що ця історія надовго. На заощадження відкрили з товаришем бар. За підсумком бізнес пішов у мінус. Відбили лише 70% від вкладень. Але, принаймні, бізнес хоч якось відволікав", - розповів він.

Однак вилікувати рідних не вдалося.

"Коли переїхав назад в Дніпро, всі мамині подруги і родички говорили, що я молодець, адже повернувся. Але у мене в голові не було і думки вчинити інакше. Ти ж не можеш просто залишити двох найближчих людей і не доглядати за ними. Батьків не стало, коли мені було 25 років. Вони пішли з різницею менше ніж на рік", - додав гуморист.

Але попри трагічну ситуацію, Валик залишився життєрадісною людиною, і дарує українцям позитив на своїх виступах.

Валентин Міхієнко (фото: instagram.com/valik_mikhiienko)

Нагадаємо, що раніше російський комік Євген Петросян став батьком у 74 роки.

До цього ми повідомляли, що в Improv Live Show Лесю Никитюк запросили на побачення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України комикинетрвью
Читайте також
У Києві побили ведучого "Телебачення Торонто": не сподобалися жарти
Упіймав зірку: фанати Володимира Остапчука розсердилися на висловлювання про його екс-дружину
Прогноз погоди