Валік Міхієнко втратив батьків: вилікувати не вдалося

Валентин Міхієнко з Improv Live Show на "Новому каналі" вперше розповів про смерть своїх найближчих людей – батьків.
Про це популярний гуморист розповів у програмі "Зе Інтерв'юер" з Анатолієм Анатолічем.
За словами Валентина, який свого часу приїхав з Дніпра в столиці заради успішної телевізійної кар'єри, в один момент йому довелося кинути все і повернутися в рідне місто.
"Коли був у Києві, у батька стався інсульт. Повернувся додому допомагати, але мама відправила мене назад до Києва, тому що вона справлялася. У столиці я заробляв гроші, щось відсилав батькам. Коли у мами діагностували онкологію, довелося залишити роботу і повернутися в Дніпро. Розумів, що ця історія надовго. На заощадження відкрили з товаришем бар. За підсумком бізнес пішов у мінус. Відбили лише 70% від вкладень. Але, принаймні, бізнес хоч якось відволікав", - розповів він.
Однак вилікувати рідних не вдалося.
"Коли переїхав назад в Дніпро, всі мамині подруги і родички говорили, що я молодець, адже повернувся. Але у мене в голові не було і думки вчинити інакше. Ти ж не можеш просто залишити двох найближчих людей і не доглядати за ними. Батьків не стало, коли мені було 25 років. Вони пішли з різницею менше ніж на рік", - додав гуморист.
Але попри трагічну ситуацію, Валик залишився життєрадісною людиною, і дарує українцям позитив на своїх виступах.
Валентин Міхієнко (фото: instagram.com/valik_mikhiienko)
Нагадаємо, що раніше російський комік Євген Петросян став батьком у 74 роки.
До цього ми повідомляли, що в Improv Live Show Лесю Никитюк запросили на побачення.