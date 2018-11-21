"В одному човні": Green Grey запел на украинском языке о запрете русского

Клип на песню Green Grey "В одному човні" (видео: YouTube / GreenGreyOfficial)

Одна из самых известных украинских групп Green Grey презентовала клип на песню "В одному човні". Видео украиноязычной композиции было опубликовано 20 ноября на YouTube-канале музыкантов.

Отметим, что рокеры в своих произведениях не редко поднимают различные острые социальные темы, такие как загрязнение окружающей среды ("Чёрный снег"), проблемы наркомании и СПИДа ("Депрессивный листопад", "Белый флаг"), коррупция ("Бабосы боссам"), российско-украинская война на Донбассе (кавер на песню ДДТ "Не стреляй"). Не стала исключением и новая песня "В одному човні", в которой музыканты, в частности, коснулись вопроса об ограничении русскоязычного контента в Украине.

Green Grey "В одному човні" (скрин: YouTube / GreenGreyOfficial)

"Для чего, скажи, все делить на белое и черное?", - задают вопрос артисты в песне, на которую был снят черно-белый ролик. "Я хочу говорить, как хочу, вот и все", - отмечается в композиции и добавляется, что "мы сами себя здесь сковывают рамками".

Музыканты рассказывают о "лекарстве от всех бед - вместо недоверия - любить, вместо ненависти - любить!"

Также в песне "Грин Грей" слушателей призывают признать, что "мы такие же как ты, признай, хоть это и непросто, но мы с тобой живем в одном пространстве".

Green Grey "В одному човні" (фото: YouTube / GreenGreyOfficial)

Текст песни "В одному човні" группы Green Grey (на языке оригинала):

"Хоч би як це було непросто,

Але ми із тобою живем у одному просторі.

І висячи над прірвою на різних сторонах терезів,

Ми тут із вами однаково рівні усі.

Для чого робити помилки які робили вчора?

Для чого, скажи, усе ділити на біле і чорне?

Скільки ще можна так принижуватися, скажи?

Скільки ще буде у спину тупих іржавих ножів?

Знаєш, ліки від усіх бід -

Замість недовіри любіть, замість ненависті любіть!

Порахуй до десяти - хай злоба у серці вистигне,

Перед тим як приймати рішення і робити висновки.

Я хочу говорити як я хочу, от і все.

Заборони половину усього, а який в цьому сенс?

Ми такі самі я ти, визнай, хоть це і непросто,

Але ми із тобою живемо в одному просторі.

Відчуваєш чи ні?

Ми в одному човні!

Є любов, а є гнів..

Вибирати тобі!

Осінь приходить до нас холодними ранками,

А ми самі себе тут сковуєм рамками.

Шо буде, далі?

Хто буде наступний черзі, скажи мені?

Чи ти не бачиш там ше свого імені?

Послухай мене, я не ворог тобі.

Ми можемо одне одного не помічати, але шо тоді?

І хоч би як це було непросто,

Але ми із тобою живемо у одному просторі.

Відчуваєш чи ні?

Ми в одному човні!

Є любов, а є гнів..

Вибирати тобі!"

Фото: Green Grey

В комментариях к выпущенному клипу пользователи сети принялись живо обсуждать новинку от "Грин Грей", а особенно тему, затронутую музыкантами. И хоть мнения у слушателей относительно месседжа песни отличаются, большинство сходятся во мнении, что рокеры выпустили отличный музыкальный продукт, который вскоре может стать настоящим хитом:

"Спасибо, отличная музыка, хороший видеоряд, актуальный смысл, продолжайте, делайте коллаборации, несите рок-н-ролл в души. Главное сердцем не стареть!";﻿

скрин: YouTube / GreenGreyOfficial

"Круто с первых слов! Приятно слушать. Но если подтекст и правда в защиту русского языка, то это мимо. Этому языку них*я защита не нужна, в отличии от нашего родного украинского. Желаю этой композиции такого же успеха, как у "Казки" с "Плакала"!;﻿

"С возвращением! Наконец "Грин Грей" написал достойную песню! Что ж, лучше поздно, чем никогда! Респект!";

"Кстати, а кто-то вообще в Украине запрещает русский язык? Я не заметила...Заметила, что стало больше украинских песен, фильмов, украинской культуры... но при чем здесь запрет русского языка?";﻿

"Спасибо, ребята, что вы есть! В сердце с юности!";﻿

"Неожиданно!";﻿

"Круто! Мне понравилось. Годнота от "Грин Грея"!;﻿

скрин: YouTube / GreenGreyOfficial

Green Grey "В одному човні" (скрин: YouTube / GreenGreyOfficial)

Напомним, что известная украинская писательница Лариса Ницой указала на то, что сегодня очень остро встал вопрос украинского языка: "Все давно знают, и убедились, что война пришла на те территории, где не было украинских книг, радио, песни, кино, украинского полноценного образования, а следовательно - украинского языка".

Как сообщалось ранее, минимальная квота на долю украиноязычных песен в эфире радиостанций отныне составляет 35% в сутки.

Также мы писали о том, что в прошлом году в Николаеве музыкант украинской рок-группы Green Grey попал в аварию.

Напомним, легенда украинского рока Green Grey ранее боролась в национальном отборе на Евровидение 2017.

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Видео: РБК-Украина