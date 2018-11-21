"В одному човні": Green Grey запел на украинском языке о запрете русского

Клип на песню Green Grey "В одному човні" (видео: YouTube / GreenGreyOfficial)
Одна из самых известных украинских групп Green Grey презентовала клип на песню "В одному човні". Видео украиноязычной композиции было опубликовано 20 ноября на YouTube-канале музыкантов.
Отметим, что рокеры в своих произведениях не редко поднимают различные острые социальные темы, такие как загрязнение окружающей среды ("Чёрный снег"), проблемы наркомании и СПИДа ("Депрессивный листопад", "Белый флаг"), коррупция ("Бабосы боссам"), российско-украинская война на Донбассе (кавер на песню ДДТ "Не стреляй"). Не стала исключением и новая песня "В одному човні", в которой музыканты, в частности, коснулись вопроса об ограничении русскоязычного контента в Украине.
Green Grey "В одному човні" (скрин: YouTube / GreenGreyOfficial)
"Для чего, скажи, все делить на белое и черное?", - задают вопрос артисты в песне, на которую был снят черно-белый ролик. "Я хочу говорить, как хочу, вот и все", - отмечается в композиции и добавляется, что "мы сами себя здесь сковывают рамками".
Музыканты рассказывают о "лекарстве от всех бед - вместо недоверия - любить, вместо ненависти - любить!"
Также в песне "Грин Грей" слушателей призывают признать, что "мы такие же как ты, признай, хоть это и непросто, но мы с тобой живем в одном пространстве".
Green Grey "В одному човні" (фото: YouTube / GreenGreyOfficial)
Текст песни "В одному човні" группы Green Grey (на языке оригинала):
"Хоч би як це було непросто,
Але ми із тобою живем у одному просторі.
І висячи над прірвою на різних сторонах терезів,
Ми тут із вами однаково рівні усі.
Для чого робити помилки які робили вчора?
Для чого, скажи, усе ділити на біле і чорне?
Скільки ще можна так принижуватися, скажи?
Скільки ще буде у спину тупих іржавих ножів?
Знаєш, ліки від усіх бід -
Замість недовіри любіть, замість ненависті любіть!
Порахуй до десяти - хай злоба у серці вистигне,
Перед тим як приймати рішення і робити висновки.
Я хочу говорити як я хочу, от і все.
Заборони половину усього, а який в цьому сенс?
Ми такі самі я ти, визнай, хоть це і непросто,
Але ми із тобою живемо в одному просторі.
Відчуваєш чи ні?
Ми в одному човні!
Є любов, а є гнів..
Вибирати тобі!
Осінь приходить до нас холодними ранками,
А ми самі себе тут сковуєм рамками.
Шо буде, далі?
Хто буде наступний черзі, скажи мені?
Чи ти не бачиш там ше свого імені?
Послухай мене, я не ворог тобі.
Ми можемо одне одного не помічати, але шо тоді?
І хоч би як це було непросто,
Але ми із тобою живемо у одному просторі.
Відчуваєш чи ні?
Ми в одному човні!
Є любов, а є гнів..
Вибирати тобі!"
Фото: Green Grey
В комментариях к выпущенному клипу пользователи сети принялись живо обсуждать новинку от "Грин Грей", а особенно тему, затронутую музыкантами. И хоть мнения у слушателей относительно месседжа песни отличаются, большинство сходятся во мнении, что рокеры выпустили отличный музыкальный продукт, который вскоре может стать настоящим хитом:
"Спасибо, отличная музыка, хороший видеоряд, актуальный смысл, продолжайте, делайте коллаборации, несите рок-н-ролл в души. Главное сердцем не стареть!";
скрин: YouTube / GreenGreyOfficial
"Круто с первых слов! Приятно слушать. Но если подтекст и правда в защиту русского языка, то это мимо. Этому языку них*я защита не нужна, в отличии от нашего родного украинского. Желаю этой композиции такого же успеха, как у "Казки" с "Плакала"!;
"С возвращением! Наконец "Грин Грей" написал достойную песню! Что ж, лучше поздно, чем никогда! Респект!";
"Кстати, а кто-то вообще в Украине запрещает русский язык? Я не заметила...Заметила, что стало больше украинских песен, фильмов, украинской культуры... но при чем здесь запрет русского языка?";
"Спасибо, ребята, что вы есть! В сердце с юности!";
"Неожиданно!";
"Круто! Мне понравилось. Годнота от "Грин Грея"!;
скрин: YouTube / GreenGreyOfficial
Green Grey "В одному човні" (скрин: YouTube / GreenGreyOfficial)
Напомним, что известная украинская писательница Лариса Ницой указала на то, что сегодня очень остро встал вопрос украинского языка: "Все давно знают, и убедились, что война пришла на те территории, где не было украинских книг, радио, песни, кино, украинского полноценного образования, а следовательно - украинского языка".
Как сообщалось ранее, минимальная квота на долю украиноязычных песен в эфире радиостанций отныне составляет 35% в сутки.
Также мы писали о том, что в прошлом году в Николаеве музыкант украинской рок-группы Green Grey попал в аварию.
Напомним, легенда украинского рока Green Grey ранее боролась в национальном отборе на Евровидение 2017.
Видео: РБК-Украина