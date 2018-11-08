Квота украиноязычных песен на радио выросла до 35%

Иллюстративное фото (comin.kmu.gov.ua)

С сегодняшнего дня вступил в силу третий этап внедрения украинских квот на радио

Минимальная квота на долю украиноязычных песен в эфире радиостанций отныне составляет 35% в сутки. Такие изменения предусмотрены в законе Украины "О телевидении и радиовещании", передает РБК-Украина.

Как написал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в своем Twitter, не менее 35% песен, в частности в прайм-тайм, будут звучать на украинском.

"Два года действия закона - ни одна радиостанция не закрылась, новых замечательных песен на украинском языке во всех жанрах все больше. А крика же было!", - написал Кириленко.

Напомним, изменения в закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно доли песен государственным языком в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах) президент Украины Петр Порошенко утвердил в ноябре 2016 года. Документ предусматривал постепенное введение квот: в течение первого года - 25%, второго - 30%, третьего - 35%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в сентябре 2018 года 37,2% граждан поддерживали квоты на украинский язык на радио и телевидении, 40,2% выступали против, еще 21,7% затруднились с ответом.