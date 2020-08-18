Не узнать: смелая Лилия Ребрик поразила кардинальном сменой имиджа

Лилия Ребрик за эксперименты! Она любит примерять на себя новые роли как на театральных подмостках, так и готова к переменам в жизни. Ведущая не дает поклонникам заскучать и для многих из них служит примером настоящей женщины, профессионала своего дела, жены и мамы. Но вот чего от нее подписчики в Instagram не ждали, как это радикальной смены имиджа. И Лилия их удивила!

Ведущая предстала на фото с ярко-огненными волосами под каре и разноцветным радужным макияжем. На губах играла фиолетовая помада, а на глазах – розовые, синие и желтые тени.

"Жінка така різна! Сьогодні білявка, завтра - брюнетка, а наступного місяця - взагалі руденька! Знаходьте у собі силу і сміливість змінюватися і бути різною!" - подписала фото она.

Лилия Ребрик предстала перед поклонниками в непривічном амплуа (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях поклонники сравнили Лилию с главной героиней фильма Люка Бессона "5 элемент".

Прям женщина 5 элемент

Неожиданно, но вам идет

Ви ну дуже гарна

Лиля, тут вы очень похожи на Анастасию Стоцкую. Но даже за ярким образом и смелым мейкапом не спрятать вашу красоту души

Ліля, Вам дуже личить

Класнюча

Я завжди різна: то з червоним кольором волосся, то з рожевим. Лілю, ви неперевершена в любих образах

Вогник

Лиля, ну вас не узнать!

Вау, яка Ви класна!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее опубликовала рецепт вкуснейшего крем-десерта из меда.