Не впізнаи: Лілія Ребрик підкорила кардинльною зміною іміджу

Ведучу порівняли з героїнею відомого фільму
Лілія Ребрик за експерименти! Вона любить приміряти на себе нові ролі як на театральних підмостках, так і готова до змін у житті. Ведуча не дає прихильникам занудьгувати і для багатьох з них є прикладом справжньої жінки, професіонала своєї справи, дружини і мами. Але ось чого від неї підписники в Instagram не очікували, як це радикальної зміни іміджу. І Лілія їх здивувала!
Ведуча постала на фото з яскраво-вогненним волоссям під каре і різнокольоровим райдужним макіяжем. На губах грала фіолетова помада, а на очах - рожеві, сині і жовті тіні.
"Жінка така різна! Сьогодні Білявка, завтра - брюнетка, а следующего місяця - Взагалі руденька! Знаходьте у собі силу и смілівість змінюватіся и буті різною!" - підписала фото вона.
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
У коментарях прихильники порівняли Лілію з головною героїнею фільму Люка Бессона "5 елемент".
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Нагадаємо, що раніше опублікувала рецепт смачного крем-десерту з меду.