Не узнать: Слава Каминская поразила кардинальной сменой имиджа

Слава Каминская из группы "НеАнгелы" вернулась с отдыха на острове Бали, где весело проводила время с детьми и мамой, а также известным актером Павлом Вишняковым. Звезда все еще держит интригу о том, какие именно отношения их связывают - роман или просто дружба. Тем временем певица решила заняться собой и удивила поклонников неожиданным перевоплощением.

На своей странице в Instagram Слава опубликовала видео из салона, на котором демонстрирует свою новую прическу - она сменила цвет волос на более темный, а также укоротила волосы и отстригла челку. Артистка довольно улыбается на камеру, а рядом с ней появляется мужчина - вероятно, стилист.

"Как дела?" - лаконично прокомментировала публикацию Каминская.

Видео: Слава Каминская с новой прической (instagram.com/babaslavka)

Взбудораженные подписчики певицы тут же принялись обсуждать ее новый образ - многие отметили, что он ей очень идет. Некоторые же фолловеры заявили, что это парик, и на самом деле Слава не трогала свои волосы. А другие и вовсе подметили, что с этой прической она похожа на Ани Лорак.

Вас не узнать. Каждый раз как будто другая.

Очень красиво

Прикольно! Очень идет

Красавица

Красиво !!!!!!!! класссс

Вам очень идёт этот цвет

Красотка с таким цветом

Я сразу подумала что это Лорак

Как вам идёт ! Очень круто

Видно же, что парик

Вау!!! Красиво как!!

Парик, Слава не рискнеттак кардинально меняться

Вы похожи на Ани Лорак..

блин ну круто как ! Аж самой захотелось такую стрижку но волосы не позволяют

Кукольная

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, что Слава Каминская поразила своих поклонников фотографией с отцом. Пользователи сети отметили, что певица очень похожа на отца. Кроме того, поклонники заявили, что младшая дочь артистки тоже похожа на дедушку.