Не впізнати: Слава Камінська вразила кардинальною зміною іміджу

Слава Камінська з групи "НеАнгели" повернулася з відпочинку на острові Балі, де весело проводила час з дітьми і мамою, а також відомим актором Павлом Вишняковим. Зірка все ще тримає інтригу про те, які саме відносини їх пов'язують - роман або просто дружба. Тим часом співачка вирішила зайнятися собою і здивувала шанувальників несподіваним перевтіленням.

На своїй сторінці в Instagram Слава опублікувала відео з салону, на якому демонструє свою нову зачіску - вона змінила колір на більш темний, а також вкоротила волосся і зістригла чубчик. Артистка задоволено посміхається на камеру, а поруч із нею з'являється чоловік - ймовірно, стиліст.

"Як справи?" - лаконічно прокоментувала публікацію Камінська.

Відео: Слава Камінська з новою зачіскою (instagram.com/babaslavka)

Розбурхані підписники співачки тут же почали обговорювати її новий образ - багато відзначили, що він їй дуже личить. Деякі ж фолловери заявили, що це перука, і насправді Слава не чіпала своє волосся. А інші і зовсім помітили, що з цією зачіскою вона схожа на Ані Лорак.

Вас не впізнати. Кожен раз ніби інша.

Дуже красиво

Прикольно! Дуже йде

Красуня

Красиво !!!!!!!! класссс

Вам дуже йде цей колір

Красуня з таким кольором

Я відразу подумала що це Лорак

Як вам іде ! Дуже круто

Видно ж, що перуку

Вау!!! Гарно як!!

Перуку, Слава не рискнеттак кардинально змінюватися

Ви схожі на Ані Лорак..

блін ну як круто ! Аж самій захотілося таку стрижку але волосся не дозволяють

Лялькова

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава Камінська вразила своїх шанувальників фотографією з батьком. Користувачі мережі відзначили, що співачка дуже схожа на батька. Крім того, прихильники заявили, що молодша дочка артистки теж схожа на дідуся.