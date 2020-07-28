Не узнать: победительница Холостяк-10 показала, как выглядела до пластики губ

Победительница Холостяк-10 Даша Ульянова не скрывает, что изменила свою внешность - в частности, увеличила губы, что вызывало немало обсуждений еще во время проекта. На днях девушка приехала в гости к родителям в свой родной Кривой Рог, где наткнулась на архивные детские фото и решила показать их подписчикам.

Даша опубликовала в Instagram несколько детских снимков и порассуждала о том, как изменилась за прошедшие годы. Отметим, что на фото она запечатлена до вмешательств в свою внешность. При этом гимнастка призналась, что у нее не лучшие воспоминания об этом периоде, ведь она страдала от неуверенности в себе и комплексов.

"Меняемся мы - меняется мир вокруг нас Дома нашла эти милые фотографии с детства. Но, это сейчас они мне кажутся милыми. А раньше были комплексы, неуверенность, ведь определённые детские переживания влияют на нас сегодняшних", - рассказала Ульянова.

Так что девушка совершенно не жалеет о том, что несколько подкорректировала свой внеший вид.

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"Я считаю, что очень здорово, когда с годами мы начинаем бороться с тем, что нам в себе не нравится, менять свой кругозор, внутренний мир и даже внешний, если от этого зависит наше душевное благополучие. Будьте такими, как вам нравится, не кому-то, а именно вам! Сегодня, я Даша, мне 24, с теми же доверчивыми детскими глазами, но уже с совсем другими мыслями. Сегодня я почти научилась любить себя и говорю: «Прощайте комплексы и обиды». А вы сильно изменились с детства? Храните старые альбомы?" - поделилась Даша.

Даша Ульянова показала, какой была до пластики губ (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Фолловеры красотки принялись обсуждать ее детские снимки. при этом многие отметили, что с натуральными губами ей было лучше.

Вообще как будто два разных человека

Які там можуть бути комплекси, така краса

Такая крутая

В детстве-миленькая, светлая девочка, сейчас -такая же ,и не старайся что-то в себе менять.

Милая девочка, натуральная и это было здорово!

Дашулечка, в детстве была очень милой, обаятельной, обворожительной.

Хороша Даша

Такая красивая с изменениями или без, огонь в глазах все тот же, невероятний

Ааа как другой человек, Дашулька

Без губ лучше было

Даша, Вам без этих ужасных губ намного лучше!!)) не уродуйте себя!)

Такая миленькая, красивая

Губы сейчас мне нравятся, но чуть бы поменьше. Хочется естественности)

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Ранее победительница Холостяк-10 Даша Ульянова откровенно рассказала о романах с женатыми мужчинами.