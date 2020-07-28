Не впізнати: переможниця Холостяк-10 показала, як виглядала до пластики губ

Даша зізналася, що страждала від комплексів і невпевненості в собі
Переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова не приховує, що змінила свою зовнішність, зокрема, збільшила губи, що викликало чимало обговорень ще під час проекту. Днями дівчина приїхала в гості до батьків у свій рідний Кривий Ріг, де натрапила на архівні дитячі фото і вирішила показати їх підписникам.
Даша опублікувала в Instagram кілька дитячих знімків і поміркувала про те, як змінилася за минулі роки. Зазначимо, що на фото вона зображена до втручань у свою зовнішність. При цьому гімнастка зізналася, що у неї не найкращі спогади про цей період, адже вона страждала від невпевненості в собі і комплексів.
"Змінюємося ми - змінюється світ навколо нас Вдома знайшла ці милі фотографії з дитинства. Але, це зараз вони мені здаються милими. А раніше були комплекси, невпевненість, адже певні дитячі переживання впливають на нас сьогоднішніх", - розповіла Ульянова.
Так що дівчина зовсім не шкодує про те, що дещо підкоригувала свій зовнішній вигляд.
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"Я вважаю, що дуже добре, коли з роками ми починаємо боротися з тим, що нам не подобається, змінювати свій світогляд, внутрішній світ і навіть зовнішній, якщо від цього залежить наше душевне благополуччя. Будьте такими, як вам подобається, не комусь, а саме вам! Сьогодні, я Даша, мені 24, з тими ж довірливими дитячими очима, але вже із зовсім іншими думками. Сьогодні я майже навчилася любити себе і кажу: «Прощайте комплекси і образи». А ви дуже змінилися з дитинства? Зберігайте старі альбоми?" - поділилася Даша.
Даша Ульянова показала, якою була до пластики губ (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
Фолловери красуні почали обговорювати її дитячі знімки. при цьому багато відзначили, що з натуральними губами їй було краще.
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