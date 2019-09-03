Узнаете? Шарлиз Терон кардинально сменила стрижку и цвет волос

Шарлиз Терон – признанный секс-символ Голливуда, который мы привыкли видеть именно в образе роскошной блондинки. В таком облике она покорила Голливуд и стала иконой красоты и стиля. Но звезда никогда не была против экспериментов. Так, недавно она перекрасила волосы в темный оттенок – он сделал ее лицо более выразительным, а заодно подчеркнул некую жесткость и силу ее характера. С таким стилем она проходила достаточно долго, самое время что-то менять!

Шарлиз Терон в облике блондинки (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Несколько часов назад голливудская знаменитость показала кадры в новом стиле. 44-летняя звезда сделала короткую стрижку "под горшок" с укороченными волосами на затылке и длинной челкой. Снизу волосы темные, а сверху мастера добавили милирование с пшенично-бежевыми прядям. Дополнили картину яркий макияж со smoky-eyes и пирсинг в ухе. На звезде надет черно-красный топ. "Она вернулась!", – написала Шарлиз под фото. Такое преображение, как вы уже успели догадаться, совсем не случайно. Актриса приступила к работе над новой серией фильма "Форсаж-9", которая должна выйти в прокат в мае 2020-го года.

Темный оттенок ей также к лицу (фото: instagram.com/charlizeafrica)

К слову, Шарлиз обожает меняться ради ролей. Все помнят, что для фильма "Монстр" она набрала 14 кг, а вот для «Талли», где Терон сыграла мать троих детей, все 22! По словам настоящего мастера перевоплощений, есть все подряд было не так и весело. Она не только употребляла в огромных количествах фаст-фуд, запивая его высококалорийными коктейлями и газировкой, но даже просыпалась среди ночи, чтобы не сходить "с дистанции" и поесть.

А вот сбрасывать лишний вес оказалось задачей практически нереальной. На восстановление формы знаменитости понадобилось около 1,5 лет. Она признается, что даже впадала в отчаяние, так как боялась, что никогда не сможет стать прежней.

Шарлиз Терон уже давно вернулась в форму (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Но оно того стоило! Звезда уверена: таким образом она смогла вжиться в роль и максимально достоверно передать все, что приходится пережить матерям.