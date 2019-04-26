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Эффект бабочки: Шарлиз Терон блистает в ярком платье Givenchy в Лондоне

Lite » Мода 26.04.2019 - 18:31
Эффект бабочки: Шарлиз Терон блистает в ярком платье Givenchy в Лондоне
Шарлиз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

В этот раз актриса выбрала двухцветное платье в пол

Шарлиз Терон не привыкать блистать на светских выходах и красных дорожках: кажется, она примеряла уж платья всех фасонов и оттенков. Тем не менее, каждый раз она умеет найти нечто необычное, что прикует взгляды всего мира к ней вновь. Сейчас актриса представляет новую работу – романтическую комедию "Та еще парочка", и ежедневно посещает премьеры по миру в новых нарядах. Пару дней назад фильм был показан в Париже. И все только и обсуждали, что стройные ноги Шарлиз, которые подчеркнуло короткое черное платье Dior, в котором она пришла на ивент. А вчера вечеринка состоялась в Лондоне, и здесь знаменитая 43-летняя красавица превзошла саму себя.

На мероприятие Шарлиз прибыла в двухцветном платье Givenchy с лаконичным верхом и слегка расклешенным подолом цвета фуксия.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон в платье Givenchy на премьере в Лондоне (фото: GettyImage)

В нем причудливо сочетались сдержанность: длинные рукава, закрытый верх и длинная юбка; а также женственность: подчеркнутая линия талии, достаточно откровенный вырез на груди и контрастное сочетание ярко-розового и черного.

Красочный наряд актриса дополнила серебристым блестящим клатчем, необычным маникюром с разноцветными ногтями, а также укладкой с гладко зачесанными волосами.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Из аксессуаров она также подобрала изысканные кольца и серьги. Нельзя не отметить и весьма удачный макияж: идеальная фарфоровая кожа, выразительный взгляд, легкий румянец и чувственные губы в тон юбке.

Эффект бабочки: Шарлиз Терон блистает в ярком платье Givenchy в Лондоне

Эффект бабочки: Шарлиз Терон блистает в ярком платье Givenchy в Лондоне

Шарлиз Терон в Лондоне (фото: instagram.com/kaymontano)

"Лондон тебя никогда не разочарует. Спасибо за удивительную ночь", – написала Шарлиз у себя на странице в Instagram, тут же спровоцировав поклонников на комплименты.

"Просто потрясающе. Нет слов", "Нет красивее в мире женщины", "Великолепно! Я имею в виду волосы, макияж, ногти – все это! Просто великолепно!", "Что за удивительная женщина", "Черт возьми какая красотка", "Как можно выглядеть так великолепно", "Вы абсолютно идеальны", "Я просто влюблен в этот образ"…

К слову, многие поклонники выразили мнение, что брюнеткой "атомная блондинка" Терон смотрится намного эффектнее. "Ты еще более потрясающая брюнеткой!", "Этот цвет волос невероятно тебе к лицу…".

Напомним, ранее 43-летняя Шарлиз Терон взорвала сеть стильным нарядом и стройными ногами. Актриса посетила премьеру своего фильма в Париже. Тогда она выбрала наряд от Dior. 

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