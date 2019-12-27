"Уже совсем взрослый": Катя Осадчая с сыном наслаждаются рождественским Берлином

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая устроила небольшие семейные каникулы в Европе

Катя Осадчая с удовольствием готовится к встрече Нового года - ведущая призналась, что ей нравится именно сам процесс и ожидание праздника. Она уже успела украсить дом и даже "освежить" праздничный набор посуды, осталось лишь докупить некоторые подарки. А за рождественским настроением теледива отправилась в Европу, как раз на католическое Рождество 25 декабря.

На своей странице в Instagram Катя рассказала (и показала), что решила устроить небольшие семейные каникулы в Берлине. Для прогулки она выбрала стильный кэжуал образ - черные брюки, серый свитер и модную в этом сезоне эко-шубу нежного розового цвета. Дополнили лук белые кроссовки и забавная шапка.

"Різдвяний Берлін. маленькі родинні канікули", - написала Осадчая под снимком на фоне массивных старинных ворот.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

А в сторис ведущая раскрыла, что компанию в этой поездке ей составил старший сын Илья. Она выложила фото с десертом, на котором также запечатлены руки мамы и сына.

"Когда сын уже совсем взрослый, а сладкое оба любим все так же", - отметила Катерина.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Звезда также поделилась атмосферным кадром на фоне празднично украшенной машинки.

"Мімікрую під берлінський стиль і настрій :) Неймовірну кількість разів була в Берліні, але завжди у справах. Вперше є час на прогулянки і екскурсії і про ярмарки різдвяні не забудемо. Поїхали", - рассказала Осадчая.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики поспешили прокомментировать новые кадры любимой телеведущей.

Отдыхать не устали?

Чудова машина на прокат

А що це за авто? А воно справжнє? Їздить?

Катерино Класна у вас Машина

Самый классный стиль,без пафоса,простенько..девчонка пацанка

Яка гарна )

Все рождественские ярмарки закрыты... Сейчас скучно в Германии...

То у вас дуже смачне Різдво має бути, спробуйте там ковбасок всіх видів!

Напомним, ранее Катя Осадчая блеснула стройной фигурой в белоснежном платье.