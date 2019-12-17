Стильная невеста: Катя Осадчая блеснула стройной фигурой в белоснежном платье

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Уже в ближайших выпусках программы "Светская жизнь" Осадчая покажет выпуск с очередной презентации

Катя Осадчая - однозначно одна из самых стильных украинских телеведущих, да и вообще представительниц украинского шоу-бизнеса. Каждый светский выход Осадчей - отдельная тема для обсуждения, в частности - разбор ее образа. На днях бессменная ведущая программы “Светская жизнь” предстала в новом “образе невесты” - в белоснежном платье с открытыми плечами.

Марафон светских событий занес Осадчую в Одессу, где состоялось открытие шоу-рума мебели. Программа “Світське життя” также подготовила выпуск с этого события, который покажут уже в ближайшем эфире.

Как обычно, отдельного внимания заслуживает новый образ телеведущей. Перед камерами Осадчая блистала в белом ассиметричном платье под горло, которое при этом декорировано разрезами для плечей. Изящность модельной фигуры подчеркивает тонкий черный пояс. Образ довершают закрытые черные туфли, а также бессменный аксессуар Екатерины - шляпка. На этот раз ведущая выбрала плоскую черную шляпку, которая держится на атласной ленточке. Волосы собраны в вечернюю прическу, а из аксессуаров - массивные золотые серьги.

Кстати, среди гостей вечеринки также был замечен актер и экс-участник шоу Танцы со звездами-2019 Даниэль Салем.

Даниэль Салем и Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

Фото: instagram.com/svitsketv

Отметим, что на данный момент украинская телеведущая находится в Амстердаме, куда она отправилась на днях. Осадчая уже ответила на вопрос поклонников - поездка носит рабочий характер.

“Цього разу ми у справах, знімаємо Світське життя, але в планах повернутися кататися на велосипедах і не тільки. Стежте за анонсами, скоро у Світському житті наші нідерландські пригоди”, - пишет телеведущая.

Конечно же, ведущая не упустила возможности показать парочку ярких образов в красных тонах из Амстердама.

Стильная Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Юрий Горбунов очаровал нежным фото с Осадчей из Одессы.