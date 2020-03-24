Уютные вечера с Голос країни-10: четвертьфиналисты проведут концерты онлайн во время карантина

Сергей Асафатов (фото: 1+1)

Четвертьфиналисты юбилейного сезона «Голосу країни» будут общаться со зрителями в прямом эфире на официальной странице проекта в социальной сети Instagram

В минувшее воскресенье на проекте Голос країни-10 стартовал новый этап шоу - «нокауты». Организаторы проекта решили «удлинить» этот этап шоу, в связи с переносом прямых эфиров из-за карантина. Поэтому зрителей ждут сразу четыре выпуска программы, отснятых заранее, каждая из которых посвящена отдельной команде. Первыми за победу соревновались участники из команды MONATIK, к следующему этапу шоу прошли: мультиинструменталист из детского дома Сергей Асафатов, бэк-вокалистка MONATIKа Лида Ли, современный гуцул Сергей Роман и кавер-вокалистка из Харькова Мелен Пасса.

Участники вокального шоу призывают украинцев оставаться дома во время карантина, и для того, чтобы оставаться рядом со своими слушателями, отныне они будут выходить в прямые эфиры на официальной странице проекта «Голос країни» в Instagram. Четвертьфиналисты будут общаться с аудиторией, отвечать на вопросы подписчиков, расскажут как готовятся к прямым эфирам и чем занимаются в период карантина, а еще споют для зрителей любимые и уже знакомые песни. Эфиры планируют проводить каждый вечер в 19:00 со вторника по пятницу на официальной странице проекта в Instagram.

Уже сегодня в прямом эфире для подписчиков будет петь Сергей Асафатов - воспитанник детского дома, мультиинструменталист, играющий на 10 музыкальных инструментах. Он сам пишет песни и музыку, имеет собственную группу и мечтает развеять стереотип о том, что выходцы из интернатов и детских домов - люди второго сорта.

Напомним, подопечные MONATIKа записали видеообращение, в котором подчеркнули важность соблюдения рекомендаций при введении карантина.

Десятый юбилейный сезон вокального шоу «Голос країни» продолжает удерживать высокий интерес аудитории не только среди телезрителей, но и пользователей социальных сетей. Так, всего за сутки выступление Сергея Романа, который в «нокаутах» исполнил народную песню «Несе Галя воду» в стиле R`n`B попал в тренды на YouTube, а выступление Индиры Эдильбаевой со слепых прослушиваний 3,6 млн просмотров на официальной странице проекта «Голос країни» на YouTube.

Смотрите «Голос країни-10» каждое воскресенье в 21:00 на канале «1+1»