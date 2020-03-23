Королева телевидения: Катя Осадчая поразила сказочным платьем на шоу Голос страны-10

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая действительно блистала в роскошном платье

Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают отсиживаться в домашней изоляции на карантине из-за коронавируса. Звездная пара телеведущих, как и многие их коллеги, пытаются хоть чем-то развлечь армию поклонников. Ведь вечеринки и премьеры отменены. Выручают заранее записанные ТВ-эфиры. К примеру, шоу “Голос страны-10”, ведущими которого являются Осадчая и Горбунов. На своих instagram-страничках парочка решила проанонсировать свежий выпуск (состоялся 22 марта), а также показать новые яркие образы. В череде постов с милыми домашними образами как-то уже даже непривычно видеть ведущих в “гламурной” съемке.

Ведущая “Светской жизни” опубликовала парочку фото, демонстрируя свой роскошный наряд. Для очередного эфира “Голоса страны-10” Катя выбрала роскошное вечернее платье нюдового оттенка с корсетом, который оголяет покатые плечи ведущей. Платье с пышной юбкой украшено блестками и сверкающей серебряной бахромой. Мотив декора — космический. На юбке можно рассмотреть изображение сатурна, звезд и каких-то планет.

Фото: instagram.com/kosadcha

А вот корсет украшен еще более богато — с мерцающими звездами и луной с бахромой, как лунное сияние. Свой поистине роскошный образ Осадчая дополнила серебряными босоножками. Из украшений — колье-чокер и аккуратные сережки с бриллиантиками. Волосы телеведущей зачесаны назад в объемную прическу.

Фото: instagram.com/kosadcha

Горбунов также не остается от стиля. Юрий провел эфир в классическом костюме тройке насыщенного синего оттенка. Только вместо рубашки телеведущий отдал предпочтение простой белой футболке.

“Коли ми знімали нокаути, то навіть не підозрювали, що в ефірі цей етап буде, коли а в усій країні буде оголошено карантин. Ми знали про епідемію в далекому Китаї, знали про перші випадки в Італії і вірили, що до нас коронавірус не дійде. Варто пам‘ятати, аби епідемія не поширювалася — треба залишатися вдома” — так подписала свой новый пост Осадчая.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

А вот Горбунов опубликовал другой, более забавный снимок. Звездная парочка ведущих позирует с Димой Монатиком (MONATIK). Отметим, что певец является одним из тренеров шоу “Голос страны-10”. Всех повеселил оригинальный головной убор исполнителя — объемная вязаная шапка серого цвета.

“У нас по неділях є чудова традиція — о 21.00 вмикати 1+1 і дивитися Голос країни!! Вболівайте за улюблених співаків і під час карантину!І Не забувайте мити руки, самоізолюватися і вірити в краще!!” — подписал фото Горбунов.

Тем временем фолловеры Осадчей поспешили прокомментировать ее новый образ. Многие пришли в восторг!

“Королева телебачення! Надзвичайна, розумна, комунікабельна, стильна, жіноча!!”

“Сукня дуже гарна, Вам личить колір”

“Тут ваша пара виглядає по-особливому”

“Катю, яка Ви красуня”

“Гарна пара!!! Дуже надихаєте!”

“Сукня — не відвести очей!! Ви шикарна”

“Вы очень красивая пара!”

“Очень сегодня красивые, Катюша, макияж супер!”

“Які гарні! А ви тут неймовірна”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha