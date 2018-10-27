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"Уймитесь, ущербные": Волочкова резко ответила поклонникам на критику

Lite » Звезды 27.10.2018 - 12:15
Фото: Анастасия Волочкова (Андрей Коваль Рбк-Украина)
Фото: Анастасия Волочкова (Андрей Коваль Рбк-Украина)

Женщина пожелала, что люди "уточнили в своей желчи и злобе"

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова решила нахамить своим поклонникам. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Хочется сказать пару слов невеждам и моральным уродам. Когда у вас отец уходит из семьи, когда вам 14 лет. Вы несете за него ответственность? А я за своего несу! И после его инсульта. Он в надежном месте", - сказала она.

Более того, Волочкова уточнила, что желает ненавистникам "утонуть в своей желчи и злобе".

"У многих из вас и возможности нет обеспечить старость своим родителям, в принципе. А у меня есть все возможности сделать все, чтобы пока в папиной квартире делают крутой ремонт, от которого вы, нелюди, тоже вздрогнете. Уймитесь, ущербные", - подчеркнула она.

Напомним, популярную российскую балерину Анастасию Волочкову обвинили в том, что она "вешается" на мужчин. Причиной этого стало ее поведение в больнице.

До этого российская артистка пожаловалась на отказ США в предоставлении виз артистам.

Кстати, ранее Анастасия Волочкова выложила фото со своего отдыха в Таиланде.

Новости Украины балеринаРоссийская Федерацияхам
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