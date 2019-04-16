"Увидел бы Дан эти фото": Тина Кароль шокировала образом "хулиганки" в платье BALMAIN

Тина Кароль продолжает будоражить сознание поклонников после недавнего эфира шоу Голос країни 9. Как обычно, певица сделала зрителям музыкальный подарок, вживую спев на сцене шоу. И певице следует отдать должное! Кароль всегда старается удивить поклонников, выходя на сцену в новых образах. И недавний ее образ по праву приятно шокировал!

Так, Тина Кароль предстала перед фанатами и зрителями в ультракоротком мини-платье черного цвета с длинными рукавами, декорировано оно серебристыми нитями. Которые создают необычный визуальный эффект. Кстати, платье – от всемирно известного французского бренда BALMAIN.

Под стать образу Кароль подобрала серебряные ботинки на шпильке.

Однако больше всего внимание поклонников привлек, конечно же, парик певицы. Тина Кароль решила немного поиграть с имиджем и выбрала двухцветный парик длины каре. Кончики волос крашены в насыщенный красный цвет. Остальная часть волос – блонд. В целом, образ получился весьма откровенный и яркий.

Стильная Тина Кароль экспериментирует с имиджем (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники исполнительницы буквально засыпали ее восторженными комментариями:

Это очень необычно и чем-то напоминает ваш 2011-2012 год.

Это мини-платье сведет меня с ума!

Мое сердце остановилось! Скорую, пожалуйста!

Секси-мать)

Ааа, не видел Дан эти фото)

Один из самых любимых образов, какая ты невероятная!

У тебя получилось нас удивить!

Тинаааа, что ты делаешь с нами?! Это слишком!

Такой невероятно дерзкий образ!

ХулиганТина вернулась! Что это вас вдохновила на такое преображение?

Тебе так идет этот образ. Невероятно красивая!

Королева, цей образ мене зачарував. Ти неймовірна!

Совсем другая Тина!

Требуем такую Тину чаще!

Стильная Тина Кароль экспериментирует с имиджем (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, до этого Тина Кароль заворожила стройной фигурой в мини-платье. Так, за судейским креслом певица сидела в желтом платье.

Ранее Дан Балан подогрел слухи о романе с Тиной Кароль.

Кроме того, звездный судья Голосу країни 9 Дан Балан периодически интригует поклонников и откровенничает об отношениях с Тиной Кароль.