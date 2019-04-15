ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Боже, эти ноги": Тина Кароль заворожила стройной фигурой в мини-платье

Lite » Мода 15.04.2019 - 15:36
"Боже, эти ноги": Тина Кароль заворожила стройной фигурой в мини-платье
Тина Кароль
Мария Бондаренко
Редактор ленты новостей LITE

Поклонники отметили, что это один из лучших ее образов

Тина Кароль продолжает покорять поклонников своим супер ярким образом с недавнего эфира шоу Голос країни, который прошел вечером 14 апреля. Отметим, что перед ТВ-зрителями Тина по-настоящему блистала в необычном платье насыщенного желтого цвета. При этом интересно, что ведущая шоу Катя Осадчая пришла в платье синего цвета. Звезды даже сделали фото вместе, словно "символизируя" флаг Украины. Фото вызвало волну восторга среди поклонников шоу, а также Осадчей, которая его и опубликовала.

Кароль же решила немного позже показать своим подписчикам образ более детально и опубликовала целую серию фото с недавнего эфира.

Так, украинская исполнительница позирует в мини-платье от theCOAT by Katya Silchenko. При этом платье декорировано невесомым шлейфом. Однако ключевая его изюминка – необычное оформление зоны декольте. Одна декоративная шлейка пришита по диагонали.

Также свой образ Кароль дополнила "голыми" босоножками на шпильке и трендовыми в этом сезоне аксессуарами – массивными заколками, а также серьгами от Alessandra Rich.

Волосы уложены также в модную сегодня укладку с эффектом влажных волос.

Тина Кароль на шоу Голос країни

Тина Кароль

Стильная Тина Кароль на шоу Голос країни (фото: instagram.com/tina_karol)

Как обычно, певица никак не прокомментировала новые снимки, зато разместила достаточное их количество, чтобы можно было во всех подробностях рассмотреть ее стильный выход.

Поклонники исполнительницы поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

  • "Ушки) цем"
  • "Наша любовь! Как всегда, потрясающая"
  • "Ты послана нам с КОСМОСА! Одна на миллиард"
  • "Кто на что, а я на маникюр залипла"
  • "Такая заколочка, божечки"
  • "Эльфик"
  • "Ммм, ЖЕЛТЫЙ И КРАСНЫЙ, обожаю эту цветовую гамму"
  • "Очень-очень красива"
  • "Несите огнетушитель!!! здесь огонь"
  • "Солнышко ты наша, люблю сильно-сильно"
  • "Это космос"
  • "Превосходна! Сияешь"

&quot;Боже, эти ноги&quot;: Тина Кароль заворожила стройной фигурой в мини-платье

Кароль Тина

Стильная Тина Кароль на шоу Голос країни (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Дан Балан подогрел слухи о романе с Тиной Кароль.

Кроме того, звездный судья Голосу країни 9 Дан Балан периодически интригует поклонников и откровенничает об отношениях с Тиной Кароль.

Полуфинал: как прошел 13 эфир Голоса країни Сводишь с ума: Тина Кароль обеспокоила поклонников будоражащим фото
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Тина КарольГолос країни
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь