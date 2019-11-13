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Утренний позитив: Леся Никитюк неожиданно обзавелась "бородой"

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Ведущая поделилась забавным кадром с любимым питомцем

Леся Никитюк очень много работает - так, недавно телеведущая даже пожаловалась на издержки своей профессии и показала "производственные травмы" на ногах, полученные на съемках. Однако Леди Ле не теряет оптимизма и чувства юмора и продолжает радовать поклонников моментами из своей жизни. На своей странице в Instagram она поделилась смешным утренним фото, на котором предстала...с бородой!

Леся сделала смешное селфи со своей любимой собачкой Рафиком. Вместо нижней части своего лица она подставила питомца, в результате получился интересный кадр - будто бы у артистки пышная белая борода.

В подписи к снимку Никитюк пожелала подписчикам доброго утра на английском языке. Отметим, что она очень привязана к своей собаке и частенько постит фото и видео с ним в своем аккаунте.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети тут же принялись комментировать милое фото Леси, сравнивая ее с Санта Клаусом, бородатым дедом и персонажем "Звездных войн" Чубаккой.

  • Зачетная борода)))
  • О Господи Лесяяяя))))) так резко...
  • На чубаку схожа!
  • У Леси утро без улыбки не начинается так держать! С добрым утром
  • Дід РафЛесь
  • Симпотюля
  • Санта
  • Добрий ранок, Леся Іванівна і Рафчик
  • класна в тебе борода)))
  • Тебе идёт
  • Бомбично
  • Які ви милі
  • Лесюшка "хохотушка". Оце я розумію " ранковий позитивчик"
  • Выживший?? ))))
  • Ой Лесюшка , ти чудо
  • Неа, не идёт тебе борода
  • Лесьрафик или Рафлесик

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк блеснула стройными ножками в платье с экстремальным разрезом.

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