Утренний позитив: Леся Никитюк неожиданно обзавелась "бородой"

Ведущая поделилась забавным кадром с любимым питомцем
Леся Никитюк очень много работает - так, недавно телеведущая даже пожаловалась на издержки своей профессии и показала "производственные травмы" на ногах, полученные на съемках. Однако Леди Ле не теряет оптимизма и чувства юмора и продолжает радовать поклонников моментами из своей жизни. На своей странице в Instagram она поделилась смешным утренним фото, на котором предстала...с бородой!
Леся сделала смешное селфи со своей любимой собачкой Рафиком. Вместо нижней части своего лица она подставила питомца, в результате получился интересный кадр - будто бы у артистки пышная белая борода.
В подписи к снимку Никитюк пожелала подписчикам доброго утра на английском языке. Отметим, что она очень привязана к своей собаке и частенько постит фото и видео с ним в своем аккаунте.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Пользователи сети тут же принялись комментировать милое фото Леси, сравнивая ее с Санта Клаусом, бородатым дедом и персонажем "Звездных войн" Чубаккой.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк блеснула стройными ножками в платье с экстремальным разрезом.