Ранковий позитив: Леся Нікітюк несподівано обзавелася "бородою"

Леся Нікітюк дуже багато працює - так, нещодавно телеведуча навіть поскаржилася на недоліки своєї професії і показала "виробничі травми" на ногах, отримані на зйомках. Однак Леді Ле не втрачає оптимізму і почуття гумору і продовжує радувати шанувальників моментами зі свого життя. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася смішним ранковим фото, на якому постала...з бородою!

Леся зробила смішне селфи зі своєю улюбленою собачкою Рафіком. Замість нижньої частини свого обличчя вона підставила вихованця, в результаті вийшов цікавий кадр - ніби у артистки пишна біла борода.

У підписі до світлини Нікітюк побажала підписникам доброго ранку англійською мовою. Відзначимо, що вона дуже прив'язана до своєї собаки і частенько постить фото й відео з ним в своєму акаунті.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі відразу ж взялися коментувати миле фото Лесі, порівнюючи її з Санта Клаусом, бородатим дідом і персонажем "Зоряних воєн" Чубаккою.

Залікова борода)))

О Господи Лесяяяя))))) так різко...

На чубаку схожа!

Лесі ранок без посмішки не починається так тримати! З добрим ранком

Дід РафЛесь

Симпотюля

Санта

Добрий ранок, Леся Іванівна і Рафчик

класна в тебе борода)))

Тобі йде

Бомбично

Які ви милі

Лесюшка "сміхотуха". Оце я розумію "ранковий позитивчик"

Вижив?? ))))

Ой Лесюшка , ти диво

Неа, не йде тобі борода

Лесьрафик або Рафлесик

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в сукні з екстремальним розрізом.