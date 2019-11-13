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Ранковий позитив: Леся Нікітюк несподівано обзавелася "бородою"

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Ведуча поділилася забавним кадром з улюбленим вихованцем

Леся Нікітюк дуже багато працює - так, нещодавно телеведуча навіть поскаржилася на недоліки своєї професії і показала "виробничі травми" на ногах, отримані на зйомках. Однак Леді Ле не втрачає оптимізму і почуття гумору і продовжує радувати шанувальників моментами зі свого життя. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася смішним ранковим фото, на якому постала...з бородою!

Леся зробила смішне селфи зі своєю улюбленою собачкою Рафіком. Замість нижньої частини свого обличчя вона підставила вихованця, в результаті вийшов цікавий кадр - ніби у артистки пишна біла борода.

У підписі до світлини Нікітюк побажала підписникам доброго ранку англійською мовою. Відзначимо, що вона дуже прив'язана до своєї собаки і частенько постить фото й відео з ним в своєму акаунті.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі відразу ж взялися коментувати миле фото Лесі, порівнюючи її з Санта Клаусом, бородатим дідом і персонажем "Зоряних воєн" Чубаккою.

  • Залікова борода)))
  • О Господи Лесяяяя))))) так різко...
  • На чубаку схожа!
  • Лесі ранок без посмішки не починається так тримати! З добрим ранком
  • Дід РафЛесь
  • Симпотюля
  • Санта
  • Добрий ранок, Леся Іванівна і Рафчик
  • класна в тебе борода)))
  • Тобі йде
  • Бомбично
  • Які ви милі
  • Лесюшка "сміхотуха". Оце я розумію "ранковий позитивчик"
  • Вижив?? ))))
  • Ой Лесюшка , ти диво
  • Неа, не йде тобі борода
  • Лесьрафик або Рафлесик

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в сукні з екстремальним розрізом.

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