Утреннее безумство: Ким Крадашьян показала, как проходят семейные завтраки в ее доме

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда показала новое семейное фото

Ким Кардашьян относится к тому типу мам, которые не то что не скрывают своих детей, а даже наоборот: стремятся показать жизнь малышей в малейших деталях. В этот раз звезда соцсетей решила продемонстрировать, как начинается утро в их семье. Ким опубликовала забавное фото, где за столом собралась вся семья. Сама она сидит рядом со старшим сыном Сейнтом, справа от них – глава семьи Канье Уэст, девочки расположились тут же. Старшая Норт держит в руках собаку, а младшая Чикаго смотрит в камеру. И главная "изюминка" фото – младший член знаменитого семейства, Псалм, которого прямо в его кроватке разместили на столе. "Утреннее сумасшествие", – написала звезда.

Утро в семье Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Это блаженство!", – не удержалась младшая сестра Ким, Хлои Кардашьян. Вслед за ней фолловеры поспешили оставить свои приятные комментарии, которых всего набралось около 20 000.

Напомним, Ким и Канье обожают своих детей. Супруги стараются как можно чаще проводить время с семьей, несмотря на постоянную занятость обоих. Они всегда устраивают семейные выходные и даже в отпуск берут с собой всех малышей. Недавно они весело отметили 4-летие Сейнта. В честь такого события взрослые и дети отправились в парк, где провели целый день: играли, примеряли забавные маски и просто наслаждались обществом друг друга.

Вся семья часто проводит время вместе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Еще один запоминающийся выход всей семьи: на предрождественской вечеринке. Туда Канье и Ким отправились в сопровождении всех детей. Причем сами они, как и Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм были одеты в наряды с перекликающимися элементами. Такой вид всех членов семьи невероятно растрогал поклонников Ким.

Кайли и Сторми (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, младшая сестра Ким – Кайли – также любит наряжаться в похожие наряды со своей дочерью. К примеру, на Рождество они блистали в роскошных зеленых платьях от Ralph & Russo. Вышло невероятно мило!