Утонченная Ольга Фреймут похвасталась отдыхом в Санта-Барбаре

Ольга Фреймут поделилась с поклонниками очень атмосферным фото. Выяснилось, что украинская телеведущая отдыхает на данный момент в Калифорнии, а именно – в известном городе Санта-Барбара!

Так, на своей instagram-страничке Фреймут опубликовала фото из Санта-Барбары. Ведущая позирует на фоне раскрытых зонтиков и лежаков. Так что скорее всего, позади Ольги находится пляж. Кроме того, сама телеведущая демонстрирует яркий пляжный образ.

На Фреймут – летний сарафан на бретельках в белоснежную и нежно-зеленую горизонтальную полоску. На ножках – босоножки на плетеной танкетке. Летний лук довершает соломенная широкополая шляпка, а также массивные браслеты на руках. Кстати, соломенные аксессуары этим летом очень актуальны. В особенном почете – небольшие плетеные сумочки геометрический форм.

Летняя Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Примечательна и подпись, которой телеведущая сопроводила свое фото:

"Я не така, якою бачила себе у мріях. Я лише та, яка все це намріяла..." Мері Вестмакотт, відома нам як Агата Крісті . Моє видавництво цієї осені презентує три психологічні романи Мері Вестмакотт. Про любов, стосунки, зраду, розлучення... Агата Крісті була тонким психологом, але ці твори ховала від читачів під іншим іменем. Боялася, що людям, які звикли до її детективів, не сподобається . А вони – шедевральні!" – пишет Ольга.

Поклонники Фреймут также поспешили прокомментировать ее новый пост:

"Я вами восхищаюсь. Вы просто мой идеал сочетания женственности и мудрости. Понимаю,что вы получаете тысячи таких сообщений,но пусть с моим их будет на одно больше"

"Олюся, ви чарівна! Викладайте ці фото, вони прекрасні, особливо які робила Саша!"

"Восхищаюсь вами!"

"Пишаюсь Вами! Ви вбачаєте дійсно гарних авторів і їхні неймовірні твори!"

Скриншот комментариев: instagram.com/freimutolia

Напомним, до этого Ольга Фреймут вдохновила отдыхом в Карпатах. Телеведущая отметила, что с родными отправилась отдыхать в Карпаты. Ольга поспешила опубликовать красочный снимок на фоне гор, огромных сосен. Ведущая позирует в белоснежной рубашке, на голове красуется веночек из полевых цветов. Сама же Фреймут сидит на широком зеленом поле, усеянном клевером.

Ранее Ольга Фреймут показала стильный фотосет с младшей сестрой и рассказала об отношениях в семье.