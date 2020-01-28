ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Успіх і романи: нумеролог розповіла, що чекає Тіну Кароль у новому році

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2020 - 09:08
Успіх і романи: нумеролог розповіла, що чекає Тіну Кароль у новому році
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нумеролог обіцяє Кароль прекрасний рік

Китайський новий рік настав 25 січня, в день народження співачки Тіни Кароль. Про те, що їй готує білий Щур, у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» розповіла нумеролог-психолог Галина Ганджа.

Мільйони шанувальників Тіни Кароль з цікавістю спостерігають за її відносинами з молдавським співаком Даном Баланом. Їх виступи завжди супроводжуються чутками і коментарями в інтернеті.

  • «У Кароль класний рік іде. Насправді, цей рік їй несе популярність ще більше, вище. Більше проектів, багато буде відвідувати заходів. Вона буде брати все, що пов'язано з роботою, з популярністю цих проектів. І де б вона не була, цей проект буде завжди на висоті. В особистому житті тут йдуть тільки романи. Якісь інтриги. Але нічого серйозного точно не буде», - поділилася нумеролог-психолог Галина Ганджа.

Раніше Тіна Кароль зізналася, як її син Веніамін реагує на чутки про можливий роман мами з Даном Баланом.

Битва образів: Тіна Кароль і Бейонсе з'явилися в однакових спокусливих сукнях Тіна Кароль висловилася про роман з Даном Баланом і розсекретила свою дієту
Новини України Тіна Карольастролог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся