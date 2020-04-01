Не услышать осуждения: Санта Димопулос откровенно рассказала о неуверенности в себе

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Певица порассуждала на эту тему и дала советы девушкам

Санта Димопулос - счастливая мама двоих детей, причем дочку Софию она родила всего полгода назад. Однако певица быстро вернула себе прекрасную форму и восхищала стройной фигурой в купальнике на отдыхе в ОАЭ. Она вновь начала выходить в свет, демонстрируя отменное чувство стиля и с удовольствием поделилась с поклонниками своими познаниями в моде, назвав тренды предстоящего сезона. Тем удивительнее признание звезды в том, что раньше она была очень неуверенной в себе.

На своей странице в Instagram Санта опубликовала эффектный кадр, на котором позирует у стены в облегающем белом платье с широким черным поясом. Наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы, которая пронзительно смотрит на камеру.

Артистка рассказала, что до 25 лет страдала от неуверенности в себе, а также поделилась своими мыслями на эту тему.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

"Я была неуверенна в себе лет до 25, ровно до тех пор, пока не начала развиваться духовно. Тогда я перестала быть фанатично зацикленной на своей особе и своём несовершенстве. Я конечно не психолог, но мысли по этому поводу имеются. Буду делится исключительно личным опытом. Думаю, что каждый однажды сталкивался с проблемой неуверенности в себе. Как простая девчонка, так и топовая звезда. Единственное отличие – это то, как кто с этим борется. И удаётся ли победить...

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Для начала, предлагаю порассуждать: а что же такое уверенность в себе?

Иногда, глядя на человека, мы можем сделать абсолютно ошибочные выводы. Нам кажется, что ухоженная девушка в дорогой одежде и т.д.– даже не в курсе, что это такое, сомневаться в себе. Возможно, так и есть. Например, с точки зрения внешности. Но это достаточно однобокий взгляд на ситуацию. Можно 1000 раз знать, что у тебя классная фигура, красивое лицо и офигенные волосы, но избегать многие тем в компании, боясь показаться глупой.

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Или же возьмём за пример успешную карьеристку. Она всю жизнь строит карьеру и отдаёт всю себя работе. И когда лишний раз имеет диалог с заботливой мамочкой, не забывает лишний раз намекнуть, мол: «Ты ничего не добилась в жизни, так и будешь сидеть с детьми и котами до конца дней...». Разве это говорит о её «уверенности»? Скорее наоборот – о комплексе. Вероятно, именно этим она перекрывает свою душевную травму неудачи в личной жизни. И как только ты делишься с ней радостной новостью о беременности или же просто рассказываешь про отпуск с любимым, то в ответ сразу вырастает ледяная стена. Только вот уверенный человек порадовался бы за подругу, продолжая дальше заниматься СВОЕЙ карьерой (примеров можно найти много, но, надеюсь, что вы понимаете о чём я).



Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)⠀

Вывод: уверенный человек – это тот, кто не жалеет о своём выборе. Тот, кто доволен в целом своей жизнью, а не отдельными её составляющими. Как его определить? От него никогда не услышать осуждения в чужой адрес. Да и вообще, есть ли смысл его вычислять? Наверное лучше отдать эту энергию на проработку своей уверенности? А вы можете назвать себя «уверенным» человеком?" - поделилась Димопулос.

Пользователи сети согласились с Сантой и многие признались, что им знакома проблема неуверенности в себе, а также поблагодарили артистку за мотивацию.

Нет, но работаю над этим. Санта,Вы такая красотка,и снаружи и внутри. Благодарю Вас за то,что мотивируете

Санта, Вы для меня не только икона стиля, а теперь и ооочень умная шикарная женщина

Разные этапы в жизни бывают. Иногда чувство что ты звезда и весь мир для тебя, а иногда полная неуверенность. А вы?

Нереальная!!

Для мене Ви - ідеал Жінки. І Мотивація ставати краще

Прекрасно сказано

Согласна с Вами на все 100%

Я понимаю что это , саморазвитие, когда ты хочешь быть лучше и работаешь над ошибками

Уверенный человек , тот который не боится имеет свое мнение и его отстаивать

С личного опыта скажу, уверенность - труд для тех, у кого ее нет. Честность с собой, осознание своих слабых сторон и work work and work. Тот кто ищет, тот всегда найдёт

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, ранее Санта Димопулос растрогала нежным фото с детьми из Дубая.