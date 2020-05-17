Ушла в отрыв: Маша Ефросинина в стильном луке устроила "модный показ" прямо в саду

Телеведущая отправилась на "вечерний полив" в элегантном наряде
Маша Ефросинина не скучает на карантине и поклонникам не дает - ведущая помогает поддерживать форму, показывая эффективные тренировки, а также вдохновляет мотивирующими размышлениями. Теледива уже очень соскучилась по светским выходам, так что примеряет стильные образы дома, а также на природе - на днях звезда устроила яркую фотосессию прямо в поле. Но этого ей оказалось мало, так что артистка "ушла в отрыв" у себя в саду.
Маша устроила настроящий модный показ, пройдя по садовой дорожке, как по подиуму. Для столь эффектного появления ведущая выбрала элегантный и женственный образ - красное платье миди и туфли-лодочки в тон, а сверху надела стильное пальто молочного цвета. Завершают лук лаконично собранные в пучок волосы и крупные солнцезащитные очки.
На видео Ефросинина уверенно дефилирует по дорожке, будто модель по подиуму.
"Всё, сегодня я в отрыв!... На вечерний свой полив!" - прокомментировала юморная телезвезда.
Подписчики оценили чувство юмора и идеальный стиль Маши и засыпали ее восхищенными комментариями.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Маша Ефросинина поделилась тренировкой для железного пресса и упругих ягодиц.
Автор: Марина Настевич