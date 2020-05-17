Пішла у відрив: Маша Єфросиніна в стильному луці влаштувала "модний показ" прямо в саду

Телеведуча відправилася на "вечірній полив" в елегантному вбранні
Маша Єфросиніна не нудьгує на карантині і шанувальникам не дає - ведуча допомагає підтримувати форму, показуючи ефективні тренування, а також надихає мотивуючими роздумами. Теледіва вже дуже скучила за світськими виходами, так що приміряє стильні образи вдома, а також на природі - днями зірка влаштувала яскраву фотосесію прямо в полі. Але цього їй виявилося замало, так що артистка "пішла у відрив" у себе в саду.
Маша влаштувала справжній модний показ, пройшовши по садовій доріжці, як по подіуму. Для настільки ефектної появи ведуча вибрала елегантний і жіночний образ - червоне плаття міді і туфлі-човники в тон, а зверху наділу стильне пальто молочного кольору. Завершують лук лаконічно зібране в пучок волосся та великі сонцезахисні окуляри.
На відео Єфросиніна впевнено дефілює по доріжці, ніби модель по подіуму.
"Все, сьогодні я у відрив!... На вечірній свій полив!" - прокоментувала весела телезірка.
Підписники оцінили почуття гумору і ідеальний стиль Маші і засипали її захопленими коментарями.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна поділилася тренуванням для залізного преса і пружних сідниць.
Автор: Марина Настевіч