Пішла у відрив: Маша Єфросиніна в стильному луці влаштувала "модний показ" прямо в саду

Маша Єфросиніна не нудьгує на карантині і шанувальникам не дає - ведуча допомагає підтримувати форму, показуючи ефективні тренування, а також надихає мотивуючими роздумами. Теледіва вже дуже скучила за світськими виходами, так що приміряє стильні образи вдома, а також на природі - днями зірка влаштувала яскраву фотосесію прямо в полі. Але цього їй виявилося замало, так що артистка "пішла у відрив" у себе в саду.

Маша влаштувала справжній модний показ, пройшовши по садовій доріжці, як по подіуму. Для настільки ефектної появи ведуча вибрала елегантний і жіночний образ - червоне плаття міді і туфлі-човники в тон, а зверху наділу стильне пальто молочного кольору. Завершують лук лаконічно зібране в пучок волосся та великі сонцезахисні окуляри.

На відео Єфросиніна впевнено дефілює по доріжці, ніби модель по подіуму.

"Все, сьогодні я у відрив!... На вечірній свій полив!" - прокоментувала весела телезірка.

Підписники оцінили почуття гумору і ідеальний стиль Маші і засипали її захопленими коментарями.

Воу воу воу тут точно потрібен полив

Подобається мені Ваш гумор

Супер, ви прекрасні

Ааааа, Кайф

Ві надзвичайно крута!

Гарне пальто

Крутий вечірній полив))

Маша приколяша

Маша, ви супер! Сама Досконалість! Захоплююся Вами!

Це дуже смішно

Неперевершена !!!!!

Маша, Ви прекрасна!!! Почуття гумору і самоіронія просто суперррр!!! Той випадок коли і розумна, і красива!!! Поєднання бомба!!!

Леді досконалість!

Супер Завжди такі ваші відео піднімають настрій

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна поділилася тренуванням для залізного преса і пружних сідниць.