"Уровень – богиня": Надя Дорофеева блеснула длинными ногами за судейским креслом "Голос. Діти"

Дорофеева поделилась также эмоциями от съемок
Надя Дорофеева на данный момент с головой ушла в новый проект. Напомним, что сейчас активно проходят съемки нового сезона популярного шоу "Голос. Діти" на телеканале "1+1". Первый выпуск стартует уже 26 мая. Среди членов жюри: Джамала, DZIDZIO, а также группа "Время и Стекло" – Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив). Именно со съемок программы и опубликовала фото украинская поп-исполнительница.
Так, на снимке Надя и Позитив сидят за судейскими креслами. Примечателен наряд Дорофеевой. На певице – юбка оригинального кроя с разрезом от средины бедра. Юбка словно сшита из разных лоскутов ткани. Смотрится такой образ очень эффектно. Дополняет его простая белая футболка, широкий черный пояс, а также красные босоножки на массивном каблуке. Свой образ Дорофеева дополнила лаконичными украшениями и любимой прической – "Мальвиной".
Но самая главная "изюминка" образа, которая привлекла внимание многомиллионной аудитории Нади – это ее стройные длинные ноги, которые выгодно показывала оригинальная длинная юбка.
Надя Дорофеева и Позитив на съемках нового сезона шоу "Голос. Діти" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Команда нового сезона шоу "Голос. Діти" (фото: instagram.com/golos.dity)
"Закончились еще одни этапы съемок " Голос. Діти". Я хочу поблагодарить всех деток нашей команды! Мы вас безумно полюбили! И если честно, то вы даже не представляете, каким сильным будет этот сезон! Ни в коем случае не пропустите! Я безумно вдохновлена и счастлива! В эфире уже с 26 мая!" – подписала фото Дорофеева и поделилась своими эмоциями от предстоящих эфиров.
Поклонники Дорофеевой поспешили оставить свои восторженные отзывы:
Надя Дорофеева и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, ранее Надя Дорофеева растрогала фото с сыночком Джамалы. Певицы весело проводят время в перерывах между съемками "Голос. Діти".
Также Надя Дорофеева в купальнике взволновала сеть сексуальными изгибами.