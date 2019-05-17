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"Рівень – богиня": Надя Дорофєєва блиснула довгими ногами за суддівським кріслом "Голос. Діти"


Дорофєєва поділилася емоціями від зйомок

Надя Дорофєєва на даний момент з головою поринула в новий проект. Нагадаємо, що зараз активно проходять зйомки нового сезону популярного шоу "Голос. Діти" на телеканалі "1+1". Перший випуск стартує вже 26 травня. Серед членів журі: Джамала, DZIDZIO, а також група "Время и Стекло" – Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив). Саме зі зйомок програми і опублікувала фото українська поп-виконавиця.

Так, на знімку Надя і Позитив сидять за суддівськими кріслами. Примітний наряд Дорофєєвої. На співачці – спідниця оригінального крою з розрізом від середини стегна. Спідниця немов зшита з різних клаптиків тканини. Виглядає такий образ дуже ефектно. Доповнює його проста біла футболка, широкий чорний пояс, а також червоні босоніжки на масивному каблуці. Свій образ Дорофєєва доповнила лаконічними прикрасами і улюбленої зачіскою – "Мальвіною".

Але найголовніша "родзинка" образу, яка привернула увагу багатомільйонної аудиторії Наді – це її стрункі довгі ноги, які вигідно показувала оригінальна довга спідниця.

Надя Дорофєєва та Позитив на зйомках нового сезону шоу "Голос. Діти" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Команда нового сезону шоу "Голос. Діти" (фото: instagram.com/golos.dity)

"Закінчилися ще одні етапи зйомок" Голос. Діти". Я хочу подякувати всім діткам нашої команди! Ми вас шалено полюбили! І якщо чесно, то ви навіть не уявляєте, яким сильним буде цей сезон! Ні в якому разі не пропустіть! Я дуже натхненна і щаслива! В ефірі вже з 26 травня!" – підписала фото Дорофєєва та поділилася своїми емоціями від майбутніх ефірів.

Шанувальники Дорофєєвої поспішили залишити свої захоплені відгуки:

  • "Сама краща!"
  • "Лук рівень - Богиня"
  • "Буду чекати ефіри тільки для того, щоб побачити нові образи Наді"
  • "Таке не можна пропустити. Це головна подія травня"
  • "Яка гарна"
  • "Шикарна!"
  • "Ноги Полякової?))"
  • "Яка ж ти красива!"
  • "Моделька"
  • "Надь, ну ти богиня!"
  • "Топовий образ!"
  • "Ноги – топ"

Надя Дорофєєва та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва зворушила фото з синочком Джамали. Співачки весело проводять час в перервах між зйомками "Голос. Діти".

Також Надя Дорофєєва в купальнику схвилювала мережу сексуальними вигинами.

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