ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

UNPLUGGED: Барских представил акустический альбом суперхитов «С Максом по домам»

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.04.2020 - 14:33
UNPLUGGED: Барских представил акустический альбом суперхитов «С Максом по домам»
Макс Барских (фото: пресс-служба артиста)

Артист подготовил ваши любимые песни в акустическом live исполнении

Синглы, которые покорили десятки стран и стали для многих саундтреками жизни, теперь звучат совсем по-домашнему. Камерные версии песен не только не утратили своей актуальности, а скорее наоборот, в условиях кардинальной смены темпоритма жизни и настроения времени, еще больше усилили элемент своей хитовости и романтизма.

«Я всегда стремлюсь к тому, чтобы моя музыка вдохновляла слушателя и поддерживала его в любых ситуациях. Сегодня, когда мы заперты в своих квартирах и видим друг друга через интернет-окна, особо важно использовать музыку, как прикосновение. Я подготовил ваши любимые песни в акустическом live исполнении, чтобы они звучали, будто сыграны в вашей квартире другом. Просто слушайте и подпевайте всей семьей, я рядом», - комментирует премьеру Барских.

Макс Барских — Туманы С Максом по домам [Acoustic live]

«С Максом по домам» стал седьмым альбомом в дискографии артиста, в который вошли 8 суперсинглов, презентованных музыкантом в период 2014-2019 годов: «Туманы», «Небо», «Берега», «Моя любовь», «Неземная», «Полураздета», «Странная», «Хочу танцевать». Премьера уже доступна на всех цифровых площадках и официальном YouTube-канале артиста.

Вера Кекелия на 9-м месяце беременности сняла клип в условиях карантина София Егорова запускает волну позитива – премьера песни "Ми є любов"
Новости Украины песниМакс Барских
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь