UNPLUGGED: Барських представив акустичний альбом суперхітів «С Максом по домам»

Макс Барських (фото: прес-служба артиста)

Артист підготував ваші улюблені пісні в акустичному live виконанні

Сингли, які підкорили десятки країн і стали для багатьох саундтреками життя, тепер звучать зовсім по-домашньому. Камерні версії пісень не тільки не втратили своєї актуальності, а, швидше, навпаки, в умовах кардинальної зміни темпоритму життя і настрої часу, ще більше посилили елемент своєї хітовості і романтизму.

«Я завжди прагну до того, щоб моя музика надихала слухача і підтримувала його в будь-яких ситуаціях. Сьогодні, коли ми замкнуті в своїх квартирах і бачимо один одного через інтернет-вікна, особливо важливо використовувати музику, як дотик. Я підготував ваші улюблені пісні в акустичному live виконанні, щоб вони звучали, ніби зіграні у вашій квартирі іншому. Просто слухайте і підспівуйте всією сім'єю, я поруч», - коментує прем'єру Барських.

Макс Барських — Тумани С Максом по домам [Acoustic live]

«С Максом по домам» став сьомим альбомом у дискографії артиста, в який увійшли 8 суперсинглов, презентованих музикантом в період 2014-2019 років: «Туманы», «Небо», «Берега», «Моя любовь», «Неземная», «Полураздета», «Странная», «Хочу танцевать». Прем'єра вже доступна на всіх цифрових майданчиках та на офіційному YouTube-каналі артиста.