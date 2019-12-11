Королева вечеринки: Ева Лонгория демонстрирует топ-3 безупречных образа для новогодних праздников

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Готовимся к новогодним праздникам заранее

Сезон вечеринок уже начинается, а значит, каждой из нас пора задуматься о том, в каких нарядах блистать на многочисленных праздниках. Если у вас нет идей, смело вдохновляйтесь образами знаменитостей. К примеру, Евой Лонгорией. Кто-кто, а эта знойная красотка умеет стать королевой красной дорожки. Берем пример!

Новый черный

Черный – вечная классика, а пайетки – вечная новогодняя классика. Соединив их воедино, получаем взрывную смесь. Доказательство тому – один из последних выходов Евы в свет. В длинном платье с закрытым передом и открытой спиной от Abyss by Abby актриса появилась на благотворительном вечере Global Gift Gala Miami и, конечно же, затмила всех. Дополнили образ босоножки от YSL на высоких шпильках, гладко зачесанные волосы и яркий мейк-ап. Что ж, блестяще, Ева!

Черный беспроигрышный вариант (фото: instagram.com/evalongoria)

В серебре

Как известно, будущий год – Белой металлической Крысы. А потому все оттенки белого и серого – наиболее выигрышный вариант для встречи Нового года. Но даже если вы не верите в возможность «задобрить» хозяина года по восточному гороскопу, эти цвета сами по себе способны сделать образ нарядным и притягательным. Ева сумела выигрышно обыграть серебристое закрытое платье от Paco Rabanne, дополнив его телесного оттенка босоножками на высоком каблуке. Волосы она распустила, а в макияже выделила глаза.

Серебристый – особенно подходящий для Нового года 2020 (фото: instagram.com/evalongoria)

Красной строкой

Красный – особенный цвет, магнетический и притягательный, обладающий сильной энергетикой и приковывающий взгляды. Девушку в красном не заметить невозможно! Ева это знает и регулярно применяет. Для очередного выхода она выбрала длинное облегающее платье из блестящей ткани, которое подчеркнуло ее безупречную фигуру. Босоножки на каблуке и укладка-волна – лучшее к нему дополнение.

В таком наряде не останешься незамеченной (фото: instagram.com/evalongoria)