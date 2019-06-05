Ультра короткие шорты и стальной пресс: Маша Ефросинина впечатлила смелым образом

Популярная телеведущая Маша Ефросинина всегда демонстрирует безупречный стиль в одежде, отдавая предпочтение классическим нарядам и фасонам. Она умеет выглядеть подчеркнуто элегантное и изысканно, а также признается, что демонстрация отрытой сексуальности ей удается плохо, ведь она не умеет принимать томные позы и демонстрировать на камеру чувственность. Но, похоже, Маша несколько слукавила, ведь ее свежий снимок в Instagram - прямое доказательство обратного.

Теледива устроила фотосет на берегу Киевского моря, а наряд был совершенно нетипичным для Маши. Ультра короткие шорты, прозрачная туника изумрудного цвета, под которой виднелось белье, яркий сексуальный макияж глаз сделали ведущую соблазнительной и неотразимой. Особого внимания заслужил ее стальной пресс и плоский животик, который поклонники смогли рассмотреть благодаря порыву ветра, который распахнул блузку, явив миру стройные формы Маши.

"Если что, рассвет в 4.45 утра на Киевском море чудесный", - оставила она подпись под красочным снимком.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Снимок "спровоцировал" подписчиков звезды на шквал комплиментов. Такой Машу они еще не видели. Поклонники отметили, что ведущая выглядит молодо и сексапильно, а ее формы смело можно назвать идеальными.

"Если что, то Вы perfect", "Необычное фото Маши", "Очень красивая!", "Шикарная девушка!", "Мария, вы великолепны", "Отличная фигура", "Вау, Мария, вы прекрасны", "Какая красота", "Какой чудесный макияж!", "Да, действительно, вы проделали большую роботу над собой и прекрасно выглядите!" - писали комментаторы.

Напомним, что Маша Ефросинина умилила сеть трогательным семейным снимком.

Ранее Маша Ефросинина поделилась жизненный мотивацией. В честь своего 40-летия она озвучила важные советы и выводы.