Євробачення 2019: став відомий девіз конкурсу

Фото: Євробачення 2019 (twitter.com/Eurovision)

Девіз оголосили після зустрічі виконавчого директора конкурсу і прем'єр-міністра Ізраїлю

Став відомий девіз міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2019, який пройде з 14 по 18 травня 2019 року в Тель-Авіві (Ізраїль) - він звучить як "Дозволь собі мріяти" (Dare to Dream). Про це повідомили в прес-службі організатора конкурсу.

"Цей надихаючий слоган представляє і символізує все, що стосується пісенного конкурсу "Євробачення". Мова йде про інтеграцію, про різноманітність, про єдність. Стоячи на сцені, дозволяючи собі мріяти про перемогу на "Євробаченні", будьте досить сміливими, досить впевненими, виступаючи перед світовою аудиторією. Це те, про що варто мріяти", - зазначив виконавчий директор пісенного конкурсу Йон Ола Санд.

Фото: девіз Євробачення 2019 (wiwibloggs.com)

Наголошується, що девіз майбутнього конкурсу оголосили після зустрічі виконавчого директора "Євробачення" і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Глава конкурсу навів як надихаючий приклад перемогу на минулому конкурсі співачки з Ізраїлю Нетти Барзілай. "Вона вийшла на сцену з мрією повернути "Євробачення" в Ізраїль. І їй це вдалося", - сказав він.

64-й за рахунком конкурс "Євробачення" пройде в Тель-Авівському центрі ярмарків в Ізраїлі. Півфінали огляду призначені на 14 і 16 травня, а фінал - на 18 травня.

Раніше стало відомо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2019 пройде без участі представника від Болгарії. Таке рішення прийняла керуюча рада Національного телебачення Болгарії.

"Рішення про відмову від участі в пісенному конкурсі - це частина прийнятих керівництвом Національного телебачення заходів по оптимізації публічних видатків", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що телеканали СТБ та UA: ПЕРШИЙ прийняли рішення продовжити співпрацю з проведення Національного відбору на Євробачення та повторно уклали трирічний меморандум (до 2021 року включно). Робота над Національним відбором-2019 вже почалася. Музичним продюсером Національного відбору залишається Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

До речі, в травні 2018 року ізраїльська співачка Нетта Барзілай, яка перемогла на Євробаченні 2018 відмовилася приїхати до Росії.

Відео: РБК-Україна