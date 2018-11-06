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Популярна співачка-мама двох дітей хоче представити Україну на Євробаченні 2019

Lite » Дозвілля 06.11.2018 - 15:13

YouTube/Світське життя

Зірка першого сезону "Голосу країни" Наталія Гордієнко після тривалої паузи і народження двох дітей вирішила повернутися на сцену. Про це вона заявила Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Відносно недавно співачка випустила україномовну композицію під назвою "Грім", а днями стало відомо, що Гордієнко і її команда вирішили спробувати свої сили в Нацвідборі на міжнародний пісенний конкур Євробачення 2019.

"Попереду хвилююча, але шалено цікава пригода! Розраховуємо на вашу підтримку" – пише у себе в Facebook Наталія Гордієнко.

Відео: YouTube/Сніданок з 1+1

Шанувальники з ентузіазмом підтримали участь співачки в Нацвідборі.

"Наталочко, ми пишаємося тобою, і будемо тебе підтримувати всією родиною! Успіхів!", - написала одна з фанаток співачки.

"Ура! Давні шанувальники щасливі!!!! Буду підтримувати!!!! Успіху!", - прокоментувала Наталія Сєрова.

"Удачі! І вболіваємо за тебе!" - підписала ще одна дівчина.

Популярна співачка-мама двох дітей хоче представити Україну на Євробаченні 2019Популярна співачка-мама двох дітей хоче представити Україну на Євробаченні 2019

Скріншот коментарів (facebook.com/natasha.angellight/)

Також ми писали, що Джамала вразила схожістю з героїнею нового діснеївського мультфільму.

Відео: РБК-Україна

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