Украинские звезды гадают, кто такой Захар Беркут, и давно не держали деньги в руках (видео)

Анатолий Анатолич, Sonya Kay и Богдан Юсипчук (коллаж: LITE)

Анатолий Анатолич, Тарас Тополя, Виктор Павлик и другие отвечали на вопросы LITE

9 октября в столичном кинотеатре "Киевская Русь" состоялась премьера украинского фильма "Захар Беркут". Эта лента - самый масштабный исторический экшен времен независимой Украины, снятый по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Презентация фильма получилась впечатляющей и превратилась в настоящее шоу. Отметим, что одну из главных ролей - Захар Беркут- сыграл 60-летний американский актер Роберт Патрик (звезда фильма "Терминатор 2: Судный день").

На показ фильма пришли около 1500 гостей, среди которых были известные художники, певцы и ведущие. Зрители встретили картину громкими аплодисментами и поздравили создателей ленты с успехом. Премьеру также посетила редакция LITE, и пообщалась с ее звездными гостями. Украинские селебритис постарались ответить на "каверзные" вопросы о главном герое киноленты, а также Иване Франко.

Захар Беркут: гости премьеры отвечают на "каверзные" вопросы

Захар Беркут: как прошла премьера в Киеве

Гостей праздника ожидал сюрприз - прямо перед входом в кинотеатр аниматоры "Парка Киевская Русь" устроили зрелищный перфоманс. Они показали постановочные каскадерские бои, а также огненное и конное шоу. Кроме того, в холле кинотеатра состоялась выставка костюмов, которые были созданы специально для съемок ленты художником-костюмером Антониной Белинский.

Фото: пресс-служба

Во время брифинга команда фильма поделилась впечатлениями от процесса создания исторического экшена. Режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн, продюсер Егор Олесов, актер Олег Волощенко рассказали о своих ожиданиях от проката ленты.

"Я волнуюсь за этот фильм как за собственного ребенка, которого надо отпустить в большое плавание. Надеюсь, то, что мы сделали с командой, найдет отклик в сердцах зрителей и заставит задуматься. Тот мир, который лежит за пределами нашего дома, должно быть добрым к нашему ребенку, то есть к нашему фильму. Тогда у него будет хорошая судьба", - поделился своими надеждами режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн (фото: пресс-служба)

Гости премьеры в Киеве

Юрий Горбунов и Катя Осадчая

Святослав Вакарчук

Певица Alyosha

Женя Галич, фронтмен группы O.Torvald

Jerry Heil

Игорь Кондратюк

Звездные гости премьеры "Захар Беркут" (фото: пресс-служба)

Звездные гости премьеры "Захар Беркут" (фото: пресс-служба)

О фильме "Захар Беркут"

"Захар Беркут" - украинский исторический фильм режиссеров Ахтема Саитаблаева и Джона Винна. Экранизация одноименной повести украинского классика Ивана Франко, в киносценарий ее адаптировали Ярослав Войцешек и Ричард Ронат. Бюджет "Захара Беркута" составляет 113 млн гривен, из которых 30 млн предоставило Государственное агентство Украины по вопросам кино. Производством фильма занимались Kinorob и CinemaDay. В украинском прокат лента с 10 октября 2019 года.

Синопсис: 1241. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников, брать Беркуты, тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако у небольшой общины горских охотников под руководством Захара Беркута есть свой план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага.