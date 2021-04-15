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Украинская поп-звезда уезжает в США: возможно, это навсегда

Автор: Дмитрий Войналович

Певица Jerry Heil, которая недавно похвасталась целлюлитом на бедрах, собралась в США. Уже вскоре Яна Шемаева может уехать из Украины ради освоения новых горизонтов творческой деятельности, например, ради покорения Голливуда.

Планы популярной артистки раскрыл в интервью Славе Демину продюсер компании Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский.

Фото: Jerry Heil собралась в США (instagram.com/thejerryheil)

По словам музыкального эксперта, Jerry Heil сейчас переживает очень интересный период своей жизни. В частности, звезда "прощается со старым и ищет себя новую".

Ясинский считает, что она сочиняет песни на украинском языке по-новому, так, как никто в нашей стране этого еще не делал.

"Она взрослеет и развивается быстрее, чем меняется социум вокруг. Поэтому мы приняли решение, что Jerry Heil отправится в США на учебу в Беркли (Калифорнийский университет в Беркли - ред.) на композиторское отделение, побывать в той среде с музыкантами, композиторами, продюсерами, сонграйтерами", - поделился продюсер.

Фото: Jerry Heil собралась в США (instagram.com/thejerryheil)

При этом он не исключает того, что Яна может остаться за океаном, чтобы продолжать свою карьеру там. Все данные для покорения западного шоу-биза у нее есть.

"Я хочу, чтобы она поварилась там и либо вернулась с чем-то новым, либо, возможно, там и осталась. Потому что Jerry Heil - человек уникального дарования, который может добиться успеха гораздо большего, чем мы можем себе представить", - подытожил Ясинский.

Фото: Jerry Heil собралась в США (instagram.com/thejerryheil)

Также Михаил вспомнил, как Яна отказалась от сотрудничества с продюсерами.

"Еще в 2019 году Jerry Heil ездила в родной Васильков на маршрутке, а сегодня у нее - рекламные контракты с крупными брендами и огромная фан-база. Она должна пережить тот успех, который к ней пришел, а он пришел неожиданно и очень быстро. Однажды я посадил ее в кабинете вместе с Аланом Бадоевым и сказал: если хочешь, мы будем тобой заниматься, весь ресурс агентства Secret Service Entertainment Agency в твоем распоряжении. Она задала ряд вопросов о том, как будет устроено это сотрудничество, но в итоге отказалась: "Я хочу сама". И это мегакруто", - комментирует успех певицы Ясинский.

Напомним, что 9 апреля Jerry Heil выпустила новый альбом "Особисте". В нем она экспериментирует с интимной лирикой в стиле melodramatic popular song, основанной на историях из собственного опыта.

Напомним, не так давно Jerry Heil сделала откровенное признание о детских комплексах.

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