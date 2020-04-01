Jerry Heil откровенно призналась, что ей сложно с парнями из-за своих комплексов

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Молодая исполнительница решилась на откровенный разговор о личном

Певица Jerry Heil призналась, что ей непросто вступать в романтические отношения с парнями. Девушка страдает от комплексов с детства, о чем стало известно в программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина».

В семье украинской певицы Jerry Heil тема отношений дочери очень непростая. Родителям хочется, чтобы у Яны появился молодой человек. Но все ее время связано с работой.

«Это больной вопрос, – призналась мама певицы. – Я не знаю, что такое происходит с теми кавалерами».

Сейчас Яне 24 года. Девушка откровенно рассказала, что смущается, даже когда молодые люди дарят ей цветы:

«Бывают моменты, когда я просто стопорюсь и не знаю, как себя вести. Это какой-то такой детский комплекс, который начался в детском саду. Есть уже какой-то мальчик, который тебе нравится, и они там обменялись с другой девочкой валентинками, и все у них там уже любовь-любовь в группе «ромашка», а ты такая типа стоишь и думаешь: не пришла еще любовь в группу «калинка». И оно, типа, хиханьки да хаханьки, но оно настолько отложилось где-то в подсознании, что потом ты живешь, тебе уже в школе кажется, что тебе никто не уделяет внимания», - делится певица.

Но однажды Яне в соцсетях написал парень с ее города, и пригласил на свидание, мама девушки испугалась: «Я говорила Яне, что это опасно». Поэтому Людмила Шамаева решила проследить за дочерью.

«Это просто испанский стыд, – сказала певица, – представьте: первое серьезное свидание, первый поцелуй, а потом ты приходишь домой, делишься с мамой и понимаешь, что она все видела!»

После того случая у Jerry Heil были еще два поклонника, но она не стала с ними встречаться. Больше всех расстроилась мама: «Я и плакала, и просила: «Ну нельзя так, Яна». На что дочь ответила: «Я сказала – не мое и все».

Но мама все равно надеется: «Будем ждать, может жених скоро появится».

Яна всегда говорила: «Мама, я до 28 лет замуж не выйду».