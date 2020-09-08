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Украинская певица вышла замуж за нападающего киевского “Динамо”

Вторник 08 сентября 2020 10:34
Украинская певица вышла замуж за нападающего киевского “Динамо”
Катя Вандина (фото: пресс-служба)
Автор: Lite

Исполнительница стала супругой форварда Даниила Сухоручко

Молодая украинская певица Катя Вандина и футболист “Динамо” Даниил Сухоручко сыграли свадьбу на минувших выходных, 7 сентября. В качестве
локации для праздника был выбран ЗАГС №1 Выставочного комплекса “ВДНГ”.

Как призналась девушка, они с избранником не хотели лишней шумихи вокруг события. Их “рассекретили” друзья благодаря соцсетям.

"Мы вместе пять лет. Даниил — мой лучший друг и самый близкий человек,
который поддерживает меня в любых начинаниях! Я, в свою очередь, радуюсь
всем его победам и стараюсь не пропускать ни одного матча! — говорит Катя.
— Свадебную церемонию делали камерную, уютную. Очень рада, что во взгляде
на такой важный для нас обоих день мы тоже абсолютно совпали!"

Украинская певица вышла замуж за нападающего киевского “Динамо”Украинская певица вышла замуж за нападающего киевского “Динамо”Украинская певица вышла замуж за нападающего киевского “Динамо”

Заметим, что даже первое появление на “красной дорожке” музыкальной премии
“M1 Music Awards” для Вандиной состоялось совместно с Сухоручко.

Заметим, 20-летний нападающий Даниил Сухоручко выступает за молодежную команду Динамо.

Украинская певица вышла замуж за нападающего киевского “Динамо”

Певица Катя Вандина и футболист "Динамо" Даниил Сухоручко сыграли свадьбу (фото: пресс-служба артистки)

Напомним, Холостяк-9 Никита Добрынин с женой рассекретили впечатляющую стоимость своей роскошной свадьбы, которая состоялась 12 августа в Киеве.

К слову, Ирина Билык высказалась о свадьбе старшего сына, 21-летнего Глеба.

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