Украинская Джей Ло: Настя Каменских в пикантном боди и "зефирной" накидке произвела фурор

Певица поразила эффектным луком на юбилее шоу "Светская жизнь"
На юбилее программы "Светская жизнь" в ботаническом саду имени Гришко побывало много звезд - в том числе и Настя Каменских. 33-летняя певица вызвала настоящий фурор своим дерзким и пикантным образом, который во всех деталях показала в Instagram.
Артистка появилась на публике в эффектном полупрозрачном черном боди-комбинезоне, который плотно обтянул соблазнительные изгибы ее аппетитной фигуры. Наряд декорирован прозрачными силиконовыми вставками, а также белыми полосками, будто у зебры.
Роскошный аутфит Каменских также дополнила воздушной розовой накидкой из тюли в пол, вызывая ассоциации с розовой зефиркой.
Пышные кудри Настя собрала в высокий хвост, а также сделала макияж с акцентом на глаза, которые подчеркнула выразительными стрелками. На ногах у звезды - черные ботильоны на устойчивом каблуке, также декорированные силиконовыми вставками.
Настя Каменских ошеломила пикантным луком на концерте в Киеве (фото: instagram.com/kamenskux)
"Поздравляю @svitsketv с 15-ти летием! Была рада посетить такую классную вечеринку в честь этого события, поздравить любимую @kosadcha, команду «Світського Життя» и подарить им свои #Elefante и #Обіцяю. Было нереально круто", - поделилась впечатлениями Каменских.
Восхищенные фолловеры рассыпались в комплиментах в комментариях.
Скриншот комментариев
Ранее Настя Каменских показала, как вышла сухой из воды и поразила поклонников.