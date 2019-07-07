Украинская Барби: длинноногая Леся Никитюк взбудоражила сеть фотосетом в мини

Леся Никитюк поражает поклонников своим чувством юмора и бесконечными ногами, а также удивляет энергичностью и жизнерадостностью. Только вчера она веселилась в солнечной Италии, куда приехала не просто так, а на свадьбу коллеги Регины Тодоренко и музыканта Влада Топалова, а сегодня уже вновь шлет привет из Киева. Леди Ле решила оригинально поздравить поклонников в Instagram с праздником Ивана Купала, а также показала дерзкий вечерний образ в "тигровом" мини.

Ведущая позирует в блузке с открытыми плечами и линией декольте, а также мини юбке в анималистичным принотом, которая лишь подчеркнула длинные и стройные ножки теледивы – предмет комплиментов ее многотысячной армии поклонников.

Она дополнила образ туфлями с прозрачными вставками и сумочкой от Fendi. На руках у Леси можно рассмотреть множество браслетов. Роскошные белокурые локоны и естественный макияж стали завершающим аккордом обольстительного образа.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Леся Іванівна-Купалівна вітає всіх Іванів зі святом! Особливо тебе, папуля. Дівчата, ви побрили ноги? Чи будете стрибати через "костер"? Всех с праздником Ивана Купала!" - подписала она с юмором снимки, не забыв упомянуть именинников.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Стильный фотосет у барной стойки пришелся поклонникам по вкусу. Они уже традиционно осыпали Леди Ле комплиментами, не обойдя вниманием ее длинные ножки.

"Ой, які ніжки!", "Леся, у тебе кращі ноги, ніж у Полякової", "Длинноногая красавица. Восхищаюсь тобой!", "Леся, ты молодец! Фигурка бомба!", "Леся, ты красотка. С празником!", "Убийственная королева!", "Ну красуня!", "Отличное чувство юмора", "Какие ножки… Фигурка.. Забвение просто. Красотка в красоте!", "Ти українська Барбі! Просто красуня!" - восторгались фолловеры.

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк в романтическом наряде впечатлила фото на фоне вулкана Везувий.

К слову, на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова в Сорренто, где Леся Никитюк стала гостьей, она поймала букет невесты.