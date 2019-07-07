Українська Барбі: довгонога Леся Нікітюк розбурхала мережу фотосетом в міні

Леся Нікітюк вражає шанувальників своїм почуттям гумору і нескінченними ногами, а також дивує енергійністю і життєрадісністю. Тільки вчора вона веселилася в сонячній Італії, куди приїхала не просто так, а на весілля колеги Регіни Тодоренко і музиканта Влада Топалова, а сьогодні вже знову шле привіт з Києва. Леді Ле вирішила оригинально привітати шанувальників в Instagram з святом Івана Купала, а також показала зухвалий вечірній образ в "тигровому" міні.

Ведуча позує в блузці з відкритими плечима і лінією декольте, а також міні спідниці в анімалістичним принотом, яка лише підкреслила довгі і стрункі ніжки теледіви – предмет компліментів її багатотисячної армії шанувальників.

Вона доповнила образ туфлями з прозорими вставками і сумочкою від Fendi. На руках у Лесі можна розглянути безліч браслетів. Розкішні біляві локони і природний макіяж стали завершальним акордом звабливого образу.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Леся Іванівна-Купалівна вітає всіх Іванів зі святом! Особливо тебе, татусю. Дівчата, ви поголили ноги? Чи будете стрибати через вогнище? Всіх зі святом Івана Купала!" - підписала вона з гумором знімки, не забувши згадати іменинників.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Стильний фотосет біля барної стійки припав шанувальникамдо смаку. Вони вже традиційно обсипали Леді Ле компліментами, не обійшовши увагою її довгі ніжки.

"Ой, які ніжки!", "Леся, у тебе кращі ноги, ніж у Полякової", "Довгонога красуня. Захоплююся тобою!", "Леся, ти молодець! Фігурка бомба!", "Леся, ти красуня. Зі святом!", "Фатальна королева!", "Ну красуня!", "Відмінне почуття гумору", "Які ніжки... Фігурка.. Просто забуття. Красуня в красі!", "Ти українська Барбі! Просто красуня!" - захоплювалися фоловери.

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Раніше Леся Нікітюк в романтичному вбранні вразила фото на фоні вулкану Везувій.

До слова, на весіллі Регіни Тодоренко і Влада Топалова в Сорренто, де Леся Нікітюк стала гостею, вона зловила букет нареченої.