"Удивляться простым вещам": Джамала растрогала нежным фото с сыном

Певица поделилась ощущениями от материнства
Сыночку Джамалы Эмиру-Рахману в марте исполнился год и певица с удовольствием показывает поклонникам новые кадры с малышом. Артистка явно наслаждается материнством и старается все свободное время проводить со своим ребенком. Так, она растрогала фанатов новым нежным фото с сыночком.
На снимке Джамала стоит на диване и держит Эмира на руках. При этом она одета весьма эффектно - в широкие брюки кофейного цвета и белую блузку с объемными рукавами. Ребенок же наряжен в коричневый спортивный костюмчик. Певица подняла в одной руке какую-то игрушку и с интересом смотрит на нее.
Фото: Джамала с сыном Эмиром-Рахманом (instagram.com/jamalajaaa)
В подписи к публикации она призналась, что очень ценит время, проведенное с малышом.
"Заново навчитися дивуватися простим речам, слідкувати за кожним новим кроком, радіти досягненням малюка — це так круто і настільки надихає, що навіть важко передати словами. Таке відчуття, ніби ти сам перероджуєшся. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Надзвичайно ціную час з Еміром", - поделилась Джамала.
Фолловеры исполнительницы оставили множество умиленных комментариев под теплым снимком.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, Джамала поразила до мурашек живым выступлением с детьми-бандуристами. Певица душевно исполнила свой хит на украинском языке - песню “Крила”.
Ранее Джамала показала "лучшего друга" сыночка Эмира-Рахмана во время семейной прогулки.
Также до этого стильная Джамала покорила новой песней "Крок", которую записала в дуэте с украинским молодым музыкантом.