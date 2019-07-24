"Дивуватися простим речам": Джамала зворушила ніжним фото з сином

Синочку Джамали Еміру-Рахману в березні виповнився рік і співачка із задоволенням показує шанувальникам нові кадри з малюком. Артистка явно насолоджується материнством і намагається весь вільний час проводити зі своєю дитиною. Так, вона зворушила фанатів новим ніжним фото з синочком.

На знімку Джамала стоїть на дивані і тримає Еміра на руках. При цьому вона одягнена досить ефектно - в широкі штани кавового кольору та білу блузку з об'ємними рукавами. Дитина ж наряжена в коричневий спортивний костюмчик. Співачка підняла в одній руці якусь іграшку і з цікавістю дивиться на неї.

Фото: Джамала з сином Еміром-Рахманом (instagram.com/jamalajaaa)

У підписі до публікації вона зізналася, що дуже цінує час, проведений з малюком.

"Заново навчитися дивуватися простим речам, слідкувати за кожним новим кроком, радіти досягненням малюка — це так круто і настільки надихає, що навіть важко передати словами. Таке відчуття, ніби ти сам перероджуєшся. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Надзвичайно ціную час з Еміром", - поділилася Джамала.

Фолловери виконавиці залишили багато зворушених коментарів під теплим знімком.

Діти надихають на нові досягнення, додають сил і натхнення

Яка краса

Супер молодець

З появою сина ти стала ніжніше)))) Приємно бачити тебе на сцені натхненної))))

Нехай здоровий буде! Фото, клас

То є так.. А потім, коли діти підростають, їх так цікаво слухати. Такі мудрі. Кажуть, що діти ще пам'ятають обійми Бога

найкращі роки жінки бачити як твоя дитина підростає. Це і є жіноче щастя.

Милашки

Такий вже дорослий, начебто тільки вчора на вашій сторінці з'явилося повідомлення про те, що Емір народився, а зараз вже він багато чому вчиться, усвідомлює, пізнає світ. Як же швидко летить час. Нехай у нього все виходить. Любимо

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Скріншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала вразила до мурашок живим виступом з дітьми-бандуристами. Співачка душевно виконала свій хіт українською мовою - пісню "Крила".

Раніше Джамала показала "кращого друга" синочка Еміра-Рахмана під час сімейної прогулянки.

Також до цього стильна Джамала підкорила новою піснею "Крок", яку записала в дуеті з українським молодим музикантом.