Участницы шоу Від пацанки до панянки 4 избили охранников Школы леди (фото)

За две недели изменить то, что «воспитывал» в себе годами, невозможно. Неудивительно, что на одной из первых вечеринок в Школе леди «пацанки» вели себя, как обычно. Сначала выпили весь имеющийся алкоголь, и когда опьянели, взялись за выяснение отношений. Вот только на этот раз объектами агрессии стали не их же одноклассницы, а охранники из Школы леди.

– Нам сказали заканчивать кутежи и идти спать, – вспоминает события того вечера «пацанка» Вика #Боксерша Алехина. – Меня это разозлило.

Именно Вика стала инициатором драки, а к ней присоединилась Юлия #Бандитка Чигринец, которая пришла на реалити Нового канала, чтобы, собственно, побороть свою агрессию.

И хотя силы были неравны, а девушки – в нетрезвом состоянии, это все равно не остановило разборок.

– Ученицы позволили себе непозволительное, – возмущается заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – Они напали на работников школы. И разошлись настолько, что чуть не натворили бед.

Лишь на следующий день, придя в себя после вечеринки, Вика Алехина пожалела о содеянном. Но, тем не менее, взялась оправдываться перед преподавателями.

– Было заметно, что она сожалеет, – делится наблюдениями еще одна «пацанка», Евгения #Батюшка Мазур. – Когда преподаватели поставили под сомнение ее пребывания в школе, у нее глаза были на мокром месте. Она чуть не заплакала.

– Я очень разволновалась, – признается сама Виктория. – Даже ладони взмокли. Мне было обидно.

На этот раз преподаватели Школы леди поверили в раскаяние «пацанки», и хотя назвали ее худшей ученицей недели, в школе все же оставили. Но оправдает ли она их ожидания в будущем? Смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!